『今夜、あの街から 3rd LIVE "NOT ENOUGH？”』が2026年2月28日 (土)に池袋harevutai（東京都 豊島区 東池袋 1-19-1）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

チケット一般発売：11月15日（土）10:00～受付URL：http://confetti-web.com/@/NOTENOUGH今夜、あの街から公式ホームページhttps://yorumachi-nora.com/Noraの音楽ユニット“今夜、あの街から”が、来年2月28日（土）に東京・池袋harevutaiにて開催する3rdワンマンライブ“NOT ENOUGH？”【NIGHT】公演に、スペシャルゲストとして蜷川べに（和楽器バンド）、VALSHE、未完成ブレイブが出演することを発表した。“NOT ENOUGH？”というタイトルが付けられた今回のワンマン。タイトルには、2023年にTVアニメ「名探偵コナン」エンディングテーマとなったユニット代表曲「クウフク」を意味するワード“NOT ENOUGH”が使われており、“これでもまだ足りないよね？”というNoraからのメッセージが込められている。豪華ゲスト陣のオリジナル曲を交えて、これまでに発表されたユニットの楽曲をさらに昇華させたパフォーマンスが繰り広げられる予定だ。尚、当日は【DAY】公演も開催され、 こちらはNoraのソロ楽曲を中心に、様々なタイプの楽曲が披露される予定。【DAY】【NIGHT】の2公演あわせて、Noraのクリエイター、シンガーとしての魅力に触れて欲しい。チケットは11月15日（土）10時より一般発売がスタートする。

CD ALBUM「NOT ENOUGH」リリース日：2026年1月21日（水）商品形態：初回限定生産盤＆通常盤詳細URL：https://yorumachi-nora.com/news/099ymweg42p/[収録曲]01, Monologue -承認闘想-02, ショウニントウソウ (starring Enel；)03, キカセテクレ (starring Enel；)04, マリヲネット (starring ときのはな)05, ロストチャイルド (starring 宮川愛李)06, イミテイション-reconnect- (starring 珀)07, レジリエンス (starring nui)08, クウフク (starring VALSHE)09, ファインダー (starring 珀)10, Dialogue -JUKE BOX-11, アイ独リ論-self cover-12, Chase Me13, 友人n (feat. Wiz_nicc)14, ルール-reconnect-15, みにくいばけもの (prod. jon-YAKITORY)16, トウメイニンゲン17, umbrella18, ツバサ (feat. 珀)19, LOVE20, ハイド＆シークレット(feat. 夏芽)21, Reconnect -転生症候群-22, テンセイシンドローム (starringくろくも)23, 溢れる (starring Nora)24, ナンセンス (starring未完成ブレイブ)25, 新曲＊タイトル未定初回限定生産盤特典・橋爪駿輝 書き下ろし短編小説「この街からはじめる」封入・TVアニメ「名探偵コナン」クウフク エンディング場面写アクリルスタンド封入・ボーナストラック「クウフク-another version“Second Bite”-」収録・ダブルジャケットBOX仕様

出演者プロフィール

＜今夜、あの街から profile＞

今夜、あの街からはクリエイターNoraの音楽ユニット。略称ヨルマチ。Noraが作詞/作曲/編曲から歌唱までを担当。2021年6月、楽曲『ショウニントウソウ』をYouTubeに投稿。以降、ゲストボーカルとのコラボ、ソロ歌唱、ボカロなど、様々なスタイルで楽曲を発表。代表作に、TVアニメ「レベル１だけどユニークスキルで最強です」OPテーマ『Chase Me』、TVアニメ「名探偵コナン」EDテーマ『クウフク』等がある。成宮 亮はNoraの別名義の活動名。

＜蜷川べに profile＞

和楽器バンドのメンバー、津軽三味線奏者。ソロ最新作は2ndシングル「火群 -Homura-」。三味線ボーカルとして、前作が“歌謡×pops×和”だったのに対し、2ndはレゲエサウンドと和×花魁の世界観に軽快なラップを織りまぜるという新しい試み。あらゆるジャンルのサウンドと和の融合を目指す蜷川べにの活動に注目して欲しい。「火群 -Homura-」のリリースに合わせて、現在愛知、大阪、京都、東京の4都市でリリースイベントを開催中。

＜VALSHE profile＞

中性的な声を自在に操り、力強くエモーショナルな歌声が特長のデジタルロックシンガー。2010年9月メジャーデビュー以降、主にアニメファン層やWeb上での支持を集め続け、現在に至る。 2013年、TVアニメ「名探偵コナン」のオープニングテーマ「Butterfly Core」で初顔出し・実写ビジュアルを公開。「名探偵コナン」では1年間という長期オンエアの記録を持つ「君への嘘」を含めた計3回主題歌を担当。その他にも「jester」や「MONTAGE」など、テレビ、アニメ、ゲームへのタイアップ楽曲を多数担当している。近年ではシンガー・アーティストの枠を超えて活動を展開。 「ファイアーエムブレムif」ツクヨミ役、TVアニメ「信長の忍び」服部半蔵役などをはじめとした声優としての活動や、舞台「ピオフィオーレの晩鐘～運命の白百合～」にエミリオ役として初出演したのち、舞台俳優としても活動中。さらに、VALSHEプロデュースブランド「REMAIDEN」を立ち上げるなど、その活躍は多方面にわたる。 現在は、自身の活動のほぼ全てをセルフ・プロデュース。本人ビジュアルとイラストレーションを併用した独自のスタイルで、コンセプチュアルな楽曲・ライブを構成し、演出・脚本の分野にも関わるなど、パフォーマンスの幅を拡大し続けている。近年では各フェスやイベントへの参加も精力的に行い活躍の場を広げている。

＜未完成ブレイブ profile＞

16歳高校1年生のVo.YUを中心とした音楽プロジェクト。2023.10.27「DOKU」でデビュー。あどけなさと強さが共存するYUの歌声は唯一無二の未完成な魅力を放つ。歌を通して言葉を伝えることに絶対的な意義を持ち、歌うべくして生まれた少女。TikTokで定期的にカバー動画をUpし総再生数300万回を超えるなど、若年層を中心に着実にファンを増やしている。2025.7.24にNintendo Switch用ソフト「泡沫のユークロニア -trail-」OPテーマ「deep blue」をリリースし、9.5に同EDテーマ「ありふれた夜に」リリース。さらに、10.24に新曲「迷いgirl」リリース。

開催概要

『今夜、あの街から 3rd LIVE "NOT ENOUGH？”』開催期間：2026年2月28日 (土)会場：池袋harevutai（東京都 豊島区 東池袋 1-19-1）【DAY】JUKE BOX 開場12:30 / 開演13:00出演：Nora / 成宮 亮【NIGHT】SECOND BITE 開場18:00 / 開演18:30出演：今夜、あの街からwith BANDSPECIAL GUEST：蜷川べに（和楽器バンド）、VALSHE、未完成ブレイブ and more■チケット料金【DAY】VIPチケット：9,000円一般チケット：4,500円【NIGHT】VIPチケット：10,000円一般チケット：5,500円（すべて整理番号順入場・全自由・ドリンク代別600円）［VIPチケット特典内容］＊前方エリア確保＊特典①特製Tシャツ＊特典②パスステッカー＊ツーショ撮影（特典は【DAY】と【NIGHT】でデザイン絵柄が異なります。）（SPECIAL GUESTによる特典・対応はございません。）

チケットサイト「カンフェティ」

