¡ÚÎ¶Ã«Âç³Ø¡Û±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¿Î¶Ã«Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤ÎÅÚ°æÎ´Íº»á¤¬½Ð±é Î¶Ã«Âç³Ø¥·¥çー¥ÈÆ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖVOiCE¡×¤ò¸ø³«¡¡Ã¯¤â¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ò·è¤Î»ëÅÀ¡¦»å¸ý¤òÃµ¤ë¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦2025Ç¯11·î14Æü¡¢Î¶Ã«Âç³Ø¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓYoutube¤Ë¤Æ»ÔÌ±¤ÎÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ò·è¤Î»ëÅÀ¡¦»å¸ý¤òÃµ¤ë¥·¥çー¥ÈÆ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖVOiCE¡×¤ÎVol.1¤ò¸ø³«¡£
¡¦Î¶Ã«Âç³Ø¤¬·Ç¤²¤ë¾Íè¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Þ¤´¤³¤í～Magokoro～¤¢¤ë»ÔÌ±¤ò°é¤à¡×¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Ê¤ë¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£
¡¦Çº¤ß¤äÌÂ¤¤¤ÎÊ¹¤¼ê¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯4·î¤«¤éµÒ°÷¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÅÚ°æÎ´Íº»á¤¬½Ð±é¡£Vol.1¤ò´Þ¤áÁ´5ËÜ¤ÎÆ°²è¤Ë½Ð±éÍ½Äê¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î³µÍ×¡Û
¡¡Î¶Ã«Âç³Ø¤ÏÁÏÎ©400¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2039Ç¯¤Î¾Íè¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ö¤Þ¤´¤³¤í～Magokoro～¡×¤¢¤ë»ÔÌ±¤ò°é¤ß¡¢¿·¤¿¤ÊÃÎ¤È²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¡ÖÊÉ¡×¤ä¡Ö°ã¤¤¡×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤Ê¤ë¡£¡×¢¨1¡Ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÌ±¤ÎÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ò·è¤Î»ëÅÀ¡¦»å¸ý¤òÃµ¤ë¥·¥çー¥ÈÆ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖVOiCE¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çº¤ß¤äÌÂ¤¤¤Ï°ìÈÌ¸øÊç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¹¤¼ê¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯4·î¤«¤éËÜ³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÅÚ°æÎ´Íº»á¢¨2¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤Î»ëÅÀ¤È·Ð¸³¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î²¹¤«¤µ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤ËÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÚVOiCE¤Î¾ÜºÙ¡Û
¸ø³«Æü¡¡¡§2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¢¨2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Ë·×5ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò½ç¼¡¸ø³«
¸ø³«¾ì½ê¡§¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¤ª¤è¤Ó¸ø¼°Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊURL¡Ë https://www.ryukoku.ac.jp/voice/01/
¼ÁÌäÁªÄê¡§¼ÁÌä¤Ï¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÊÝ¸î¤Î¤¦¤¨ËÜ³Ø³ØÀ¸¤¬ÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¼ÁÌäÁªÄê¡¦»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¡Ë https://retaction-ryukoku.com/3489
¢¨1¡ËÎ¶Ã«Âç³Ø´ðËÜ¹½ÁÛ400¤Î¾ÜºÙ¡§ https://www.ryukoku.ac.jp/400plan/granddesign/vision.html#v02
¢¨2¡ËÅÚ°æÎ´Íº»á¤ÎµÒ°÷¶µ¼ø½¢Ç¤¤Î¾ÜºÙ¡§ https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-16952.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Î¶Ã«Âç³Ø ³ØÄ¹¼¼¡Ê¹Êó¡Ë
TEL¡§075-645-7882
¥áー¥ë¡§kouhou@ad.ryukoku.ac.jp
