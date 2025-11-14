2025年9月末ふるさと納税のポイント付与終了 これからのふるさと納税は「利便性」で選ぶ時代！ ～お礼品は「日常で使うもの」が人気～
「ふるさと納税」は、2025年9月30日をもって、ポータルサイトによるポイント付与制度が廃止されました。寄附者がポイント還元率を基準にポータルサイトを選ぶことはなくなり、今後はお礼品の受け取りやすさや寄附のしやすさといった、利便性などからポータルサイトを選ぶ傾向が強まると考えられます。長く待たずに受け取れるお礼品や、受け取り場所を自由に選べる仕組みなど、忙しい方にも手軽で使い勝手のよいふるさと納税のサービスをご紹介いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334460&id=bodyimage1】
■お礼品が「すぐに」「好きな時に」「小分けに」受け取り可能！ファミマふるさと納税
「ファミマふるさと納税」は専用サイトで寄附先の自治体を選んで寄附をすると、すぐに「ファミペイ」内にお礼品の回数券（電子クーポン）が届きます。届いた回数券（電子クーポン）の希望数量をセットしていただき、対象商品と「ファミペイ」のバーコードをレジでスキャンしていただくとお礼品が受け取れます。お礼品はファミリーマート店頭の商品のため、日常生活で普段使いとしてご利用いただける商品を用意しております。
期限内であればお近くのファミリーマートでいつでも受け取りができるため、自宅での保管スペースを気にする必要もなく、必要なときに必要な分だけ受け取れるので、一度にたくさん届いて困る心配もありません。「高級品ではなく、日常使いの商品をお礼品として受け取りたい」「保管に困るような大量のお礼品は避けたい」といった声に応える、ふるさと納税となっております。
いつものお買い物と変わらない感覚で使用でき、ライフスタイルに合わせて柔軟に活用できます。
「ファミマふるさと納税」専用サイト：https://furusato.family.co.jp/
「ファミマふるさと納税」のご利用には、事前に「ファミペイ」アプリのダウンロードが必要です。
（詳細はこちら：https://www.family.co.jp/famipay.html）
＜寄附金の決済方法＞
ファミペイ決済
＜引換電子クーポンの有効期限＞
発行から90日間
●ふるさと納税お礼品は「日常で使うもの」が人気に
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334460&id=bodyimage2】
昨今の物価高により、ふるさと納税を生活防衛策として活用する動きが高まっています。
ふるさと納税のポータルサイトではボックスティッシュ、トイレットペーパーなどの「日用品」のほか、米価格が高騰した令和の米騒動の影響で米の人気も高まっており、昨今のふるさと納税は「日常生活で使う身近なお礼品」が支持されていることが窺えます。
「ファミマふるさと納税」でも人気返礼品1位がモカブレンドS（愛知県春日井市）、2位がカフェラテ砂糖不使用/生キャラメルラテ（京都府八幡市）、3位がサラダチキンスティック（鹿児島県いちき串木野市）、4位ハーゲンダッツミニカップ各種（北海道浜中町）、5位宮崎県霧島の天然水600ml（宮崎県小林市）となっており、通常の店頭販売でも人
気の商品が上位にランクインしております。
●活用に関して右に出る者無し？！ファミマ社員の「ファミマふるさと納税」活用術を公開
― Q1.今までに寄附は何回程行っていますか？
Aさん：私はこれまでに6回寄附しています。ワンストップ特例の申請をするため、自治体の数は5つまでに限定されますが、少額の返礼品を選んで回数を増やしています。回数券をストックできるので、日常的な利用にとても便利なんです。
