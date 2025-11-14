株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下｢当社｣)は、2025年11月27日(木)より、GiGOグループのお店限定景品「ぶいすぽっ！スケールフィギュア-Play with paint-vol.7」の展開を開始いたします。

【GiGOグループのお店限定景品】

展開予定日：2025年11月27日(木)より順次登場予定景品名：ぶいすぽっ！スケールフィギュア-Play with paint-vol.7メンバー：神成きゅぴ、八雲べに展開店舗：全国のGiGOグループのお店(一部店舗を除く)展開店舗一覧：https://tempo.gendagigo.jp/new/2025-11-vspo-01/

※数量限定。なくなり次第、終了となります。※画像・イラストはすべてイメージです。

【ぶいすぽっ！とは】

「ぶいすぽっ！」は、ゲームに本気で取り組み、ゲーム、esportsという共通言語を通じて、挑戦や努力によって応援してくださる皆様に新しい一歩を踏み出すきっかけを届ける、次世代Virtual esports Projectです。VTuberとしての配信活動、esports大会への出場、アニメなど、様々なメディアミックスを展開しています。

【著作権表記】

©ぶいすぽ©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

【各種公式サイト・Xアカウント】

■ぶいすぽっ！公式HP https://vspo.jp/ ■ぶいすぽっ！公式X https://x.com/Vspo77 ※景品の内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。