グラファイトコーティング剤市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月12に「グラファイトコーティング剤市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。グラファイトコーティング剤に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
グラファイトコーティング剤市場の概要
グラファイトコーティング剤市場に関する当社の調査レポートによると、グラファイトコーティング剤市場規模は 2035 年に約16 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の グラファイトコーティング剤市場規模は約9 億米ドルとなっています。グラファイトコーティング剤 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、グラファイトコーティング剤市場シェアの拡大は、オフショア及び海洋構造物への防食保護コーティングの迅速な適用によるものです。オフショア及び海洋での使用における塩分を多く含み、腐食性の高い環境は、鉄鋼及びコンクリート資産にとって最も深刻な腐食の脅威の一つです。世界的な海上貿易、洋上風力発電開発、そして陸上建設の拡大に伴い、グラファイトコーティング剤の需要が高まっています。
世界再生可能エネルギー同盟（GRA）と国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、1.5°Cの気候目標を視野に入れるためには、再生可能エネルギーの有意義な導入を達成する必要があります。洋上風力発電の急増が予想されるため、堅牢な保護コーティングが不可欠です。さらに、グラファイトコーティング、特にエポキシ樹脂などの堅牢なバインダーは、耐薬品性、バリア保護、耐久性において比類のない性能を備えています。
グラファイトコーティング剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/graphite-coating-agent-market/590641829
グラファイトコーティング剤の市場調査では、民生用電子機器の普及と放熱ソリューションの小型化により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。スマートフォンや注パソコンから5Gネットワーク機器やウェアラブル機器に至るまで、より薄型、軽量、高性能な民生用電子機器への世界的な需要が高まっており、これが深刻な熱管理問題につながっています。インターナショナル データ コーポレーション（IDC）のWorldwide Quarterly Mobile Phone Trackerの暫定データによると、2024年第4四半期（4Q24）の世界スマートフォン出荷台数は前年同期比2.4%増の331.7百万台となりました。これは6四半期連続の出荷台数増加となり、2年間の厳しい減少の後、通年では6.4%増、出荷台数は12.4億台に達しました。
さらに、過剰な熱はパフォーマンスを低下させ、部品の寿命を縮め、ユーザーに危険をもたらします。グラファイトベースの熱伝導性材料（TIM）は、コーティング、フィルム、パッドなどの形態で使用され、高い面内熱伝導率、軽量性、柔軟性を備えた次世代技術として台頭しています。
グラファイトコーティング剤市場の概要
グラファイトコーティング剤市場に関する当社の調査レポートによると、グラファイトコーティング剤市場規模は 2035 年に約16 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の グラファイトコーティング剤市場規模は約9 億米ドルとなっています。グラファイトコーティング剤 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、グラファイトコーティング剤市場シェアの拡大は、オフショア及び海洋構造物への防食保護コーティングの迅速な適用によるものです。オフショア及び海洋での使用における塩分を多く含み、腐食性の高い環境は、鉄鋼及びコンクリート資産にとって最も深刻な腐食の脅威の一つです。世界的な海上貿易、洋上風力発電開発、そして陸上建設の拡大に伴い、グラファイトコーティング剤の需要が高まっています。
世界再生可能エネルギー同盟（GRA）と国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、1.5°Cの気候目標を視野に入れるためには、再生可能エネルギーの有意義な導入を達成する必要があります。洋上風力発電の急増が予想されるため、堅牢な保護コーティングが不可欠です。さらに、グラファイトコーティング、特にエポキシ樹脂などの堅牢なバインダーは、耐薬品性、バリア保護、耐久性において比類のない性能を備えています。
グラファイトコーティング剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/graphite-coating-agent-market/590641829
グラファイトコーティング剤の市場調査では、民生用電子機器の普及と放熱ソリューションの小型化により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。スマートフォンや注パソコンから5Gネットワーク機器やウェアラブル機器に至るまで、より薄型、軽量、高性能な民生用電子機器への世界的な需要が高まっており、これが深刻な熱管理問題につながっています。インターナショナル データ コーポレーション（IDC）のWorldwide Quarterly Mobile Phone Trackerの暫定データによると、2024年第4四半期（4Q24）の世界スマートフォン出荷台数は前年同期比2.4%増の331.7百万台となりました。これは6四半期連続の出荷台数増加となり、2年間の厳しい減少の後、通年では6.4%増、出荷台数は12.4億台に達しました。
さらに、過剰な熱はパフォーマンスを低下させ、部品の寿命を縮め、ユーザーに危険をもたらします。グラファイトベースの熱伝導性材料（TIM）は、コーティング、フィルム、パッドなどの形態で使用され、高い面内熱伝導率、軽量性、柔軟性を備えた次世代技術として台頭しています。