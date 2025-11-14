クリスマスに彼女に贈りたい高級ヘアアクセサリーは？15人にアンケート調査。
LeveColle合同会社が運営する、ごほうびアパレル情報をまとめた「LeveColleスタイル部（https://gohoubistylebu.levecolle.co.jp）」は、2025年のクリスマスに彼女に贈りたい（もしくは自分自身で買いたい）高級シュシュのアンケート調査を実施しました。その結果を公表します。
調査方法：インターネット調査
調査人数：15人（20代:2人、30代:5人、40代:7人、50代:1人、60代以上:0人）
調査主体：LeveColle合同会社
調査時期：2025年11月14日
参考URL：https://gohoubistylebu.levecolle.co.jp/shushu/
※本アンケート結果を引用する場合は「LeveColleスタイル部」のURLを使用してください。
1位：ALEXANDRE DE PARIS
「フランス製の高級ヘアアクセブランドでまさに憧れ！自分への一年のご褒美で買いたい。」
2位：Saint Laurent
「ラグジュアリー感・素材感ともにトップクラス。価格もかなり高めです。」
3位：CELINE
「シンプルコーデの格上げにバッチリ。存在感があります。」
その他にも、プラダ、MIUMIUなども挙がりました。
年に1度のクリスマス、いよいよもうすぐです。
一生物の憧れのシュシュをプレゼントしてみるのはいかがですか？
ぜひ参考にしてみてくださいね！
