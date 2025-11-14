呼吸保護具市場は2033年までに273億9000万米ドルに達すると予測 - 厳格な安全規制と空気感染リスクの増大が成長を牽引
世界の呼吸用防護具市場規模は2025年に144.7億米ドルと推定され、2033年までに273.9億米ドルへ達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.3%となっています。職場の安全性に対する関心の高まり、産業化の加速、空気感染症の増加が、市場需要を世界的に押し上げています。
呼吸用防護具は、有害な粒子、毒性ガス、蒸気、煙霧、化学物質、感染性病原体などの吸入から労働者を守る極めて重要な役割を果たします。産業の拡大と規制強化に伴い、高性能で信頼性の高い呼吸防護製品の需要は継続的に増加しています。
市場概要
最近の産業分析によると、市場成長は厳格な職場安全規制、アスベスト曝露に関連する中皮腫の増加、そして世界的なウイルス流行によって高まった健康意識により支えられています。呼吸用防護具には、マスク、呼吸器、電動ファン付き呼吸用保護具（PAPR）などが含まれ、医療、鉱業、建設、製薬、石油・ガス、製造業など幅広い分野で使用されています。
主なポイント
- 供給式呼吸器が最大の製品セグメント
- 医療分野が最大のエンドユーザー
- アジア太平洋地域が市場最大シェアを占有
市場の成長要因
厳格な職場安全規制
北米、欧州、アジアでは、政府による安全基準の強化が市場成長を後押ししています。OSHAの「29 CFR 1910.134」をはじめ、「PPE at Work Regulations 1992」や「PPE Regulations 2002」などにより、呼吸用防護具の適切な使用、保守、認証が義務付けられています。
市場アナリストは次のように述べています：
「職場の安全遵守は“選択”から“不可欠”へと変わりました。多くの企業が規制対応と労働者保護のため、高性能な呼吸防護具への投資を強化しています。」
中皮腫の増加と有害曝露
新設でのアスベスト使用は禁止されている国が多いものの、アジア、南米、東欧の一部では依然として利用されており、造船、建設、繊維、製造業などの労働者は曝露リスクにさらされています。これが高性能RPEへの長期的な需要を押し上げています。
空気感染症への認識の高まり
COVID-19の世界的流行により、空気感染リスクへの理解が急速に向上しました。医療機関だけでなく一般企業や個人でも呼吸防護の必要性が強く意識され、マスク、呼吸器、PAPRなどの継続的な需要につながっています。
市場の課題
規制が強化される一方で、特に新興国では認知不足や訓練不足が依然として課題です。医療従事者の間でも、安全手順の不徹底や換気不良、防護具の不適切使用により感染リスクが高まるケースが見られます。
セグメント別インサイト
製品別
供給式呼吸器（SARs）が市場最大セグメントとなっており、高い防護性能と継続供給による安全性から、生命・健康に即時危険を及ぼす環境で使用されます。今後のCAGRは8.4%と予測されています。
**空気清浄式呼吸器（APRs）**は、N95マスク、PAPR、カートリッジ式呼吸器などが含まれ、建設、鉱業、医療分野で幅広く利用されています。
エンドユーザー別
エンドユーザー別