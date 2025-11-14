岡山工場が「令和７年度障害者ワークフェア・インおかやま」で障害者雇用優良事業所として表彰されました
クリナップ（本社：東京都荒川区 代表取締役 社長執行役員：竹内 宏）の岡山工場は、岡山県および独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構岡山支部が主催する「障害者ワークフェア・インおかやま」において、障害者雇用優良事業所として「産業労働部長賞」を受賞しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334452&id=bodyimage1】
左から新妻（岡山工場長）、岡山県産業労働部長 宮本様、黒田（岡山総務労政課長）
この表彰は、障がいのある方の雇用促進と職場定着に対して顕著な功績をあげた事業所をたたえるものです。岡山工場で、障がいの特性に応じた業務設計や職場環境の整備、きめ細かなサポート体制の構築に取り組むとともに、「職場適応援助者（ジョブコーチ）支援」制度を活用するなど、誰もが安心し、継続して働ける職場づくりに取り組んできました。
この度、津山障害者就業・生活支援センターからご推薦いただき、これらの継続的な取り組みが高く評価され、受賞につながりました。
11月5日に岡山市内で行われた表彰式には新妻澄寿 岡山工場長が出席し、岡山県産業労働部長より表彰状をいただきました。
クリナップはこれからも、Cleanup DEI Statement に掲げた「クリナップグループ全社員の笑顔に満ちた毎日を創る」ため、多様な一人ひとりが輝く職場づくりに努めて参ります。
配信元企業：クリナップ株式会社
