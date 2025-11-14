祝福の気持ちを込めて贈る伝統美【金沢箔】華おぼろ くつわ二段重（朱）-結婚祝いや新築祝いにぴったりの逸品
日本の伝統工芸「金沢箔」を贅沢にあしらった二段重箱です。鮮やかな朱色を基調とし、華やかで上品なデザインが特徴。重箱の表面には細やかな金沢箔が施され、光の加減で美しく煌めきます。伝統と現代の美が融合した逸品で、お正月や特別な行事にぴったりです。
この二段重は、使いやすさも兼ね備えています。軽量ながら頑丈な作りで、持ち運びにも便利。内側は丈夫な塗りで仕上げており、食品を安全に保存できます。おせち料理をはじめ、さまざまな料理の盛り付けに適しており、華やかな食卓を演出します。
金沢箔の繊細な美しさと、朱色の温かみが調和した「華おぼろ」シリーズは、贈り物としても喜ばれる逸品です。職人の手作業による丁寧な仕上げで、一つ一つに温かみと高級感が宿ります。日常使いはもちろん、結婚祝いや新築祝いなどのギフトにも最適です。
お手入れも簡単で、湿った布で軽く拭くだけで美しさを保てます。伝統工芸の技とモダンなデザインが融合した【金沢箔】華おぼろ くつわ二段重（朱）は、食卓に華やぎを添える上質な器として、多くの方に愛されています。
【金沢箔】華おぼろ くつわ二段重（朱）
https://naire-shop.com/naire-hakuichi-a251-08002/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334441&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
