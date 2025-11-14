獨協大学外国語教育研究所主催の第15回公開講演会を開催いたします(11月29日）

こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
獨協大学外国語教育研究所主催の第15回公開講演会を開催いたします。
本講演では、教育方法学、大学教育学における能力・学習・評価を専門とする、京都大学大学院の松下佳代教授を講師にお迎えし、ライティング教育とパフォーマンス評価を題材に、評価と学習の関係を理論と実践の両面から検討します。皆様のご参加をお待ちしております。
日 時 ：2025年11月29日（土）14:30～16:30
開催方法：Zoomウェビナーを使用したオンライン開催
申込方法：参加無料・事前申込制
以下のURLよりお申し込み（ウェビナー事前登録）をお願いいたします。
お申し込みはこちら https://www.dokkyo.ac.jp/information/2025/20251013008708.html
＜プログラム＞
14:15 Zoom接続開始
14:30 開会
14:40 松下佳代氏による講演 （60分）
15:40 休憩（10分）
15:50 質疑応答（40分）（モデレーター：木村 雪乃 外国語教育研究所主任研究員）
16:30 閉会
▼本件に関する問い合わせ先
獨協大学外国語教育研究所
TEL：048-946-1846
