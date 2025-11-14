MINISFORUM、Intel（R） Core（TM） i5-13500H搭載ミニPC「NAB5R」発売
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、Intel第13世代のCPU、Core（TM） i5-13500H搭載、最大4画面同時出力が可能なミニPC MINISFORUM NAB5Rを2025年11月22日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆MINISFORUM NAB5R
MINISFORUM NAB5Rは、Intel第13世代のCPU、Core（TM） i5-13500Hを搭載した高性能ミニPCです。12コア16スレッド、最大4.7 GHz動作の高性能CPUと16～32 GBの大容量メインメモリ、512 GB～1 TB M.2 NVMe 高速SSDを搭載することで画像や動画編集なども快適に行えます。HDMIとUSB-C端子を組み合わせて最大4画面同時出力が可能なため、最小限のスペースでマルチモニタ環境の構築にも対応します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334423&id=bodyimage1】
◆MINISFORUM NAB5R製品特徴
・Windows 11 Pro プリインストール
FluentデザインのUIを採用したWindows 11 Proをプリインストールし、数多くの最新機能を活用できます。
・4K/60 Hz対応のHDMI×2、USB-C×2搭載
本体背面のHDMI端子とUSB-C端子により4K/60 Hzの高解像度出力に対応、最大で4画面同時出力が可能です。大画面のマルチモニタ環境を構築することで、作業効率を向上させることができます。
・様々な用途に対応する充実のインターフェース
アクセスしやすい本体正面にはUSB 3.2 Gen2端子を始め、各種周辺機器に対応する端子を多数搭載しています。
・有線2.5G LANポート×2
高速かつ安定したネットワーク通信に対応する2.5G 有線LANポートを2つ搭載しています。
【発売詳細】
◆型番
NAB5R-16/512-W11Pro（13500H）
NAB5R-32/1T-W11Pro（13500H）
◆発売日
2025年11月22日
◆推奨価格（税込）
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/minisforum-nab5r/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/11/NAB5R.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
◆MINISFORUM NAB5R
MINISFORUM NAB5Rは、Intel第13世代のCPU、Core（TM） i5-13500Hを搭載した高性能ミニPCです。12コア16スレッド、最大4.7 GHz動作の高性能CPUと16～32 GBの大容量メインメモリ、512 GB～1 TB M.2 NVMe 高速SSDを搭載することで画像や動画編集なども快適に行えます。HDMIとUSB-C端子を組み合わせて最大4画面同時出力が可能なため、最小限のスペースでマルチモニタ環境の構築にも対応します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334423&id=bodyimage1】
◆MINISFORUM NAB5R製品特徴
・Windows 11 Pro プリインストール
FluentデザインのUIを採用したWindows 11 Proをプリインストールし、数多くの最新機能を活用できます。
・4K/60 Hz対応のHDMI×2、USB-C×2搭載
本体背面のHDMI端子とUSB-C端子により4K/60 Hzの高解像度出力に対応、最大で4画面同時出力が可能です。大画面のマルチモニタ環境を構築することで、作業効率を向上させることができます。
・様々な用途に対応する充実のインターフェース
アクセスしやすい本体正面にはUSB 3.2 Gen2端子を始め、各種周辺機器に対応する端子を多数搭載しています。
・有線2.5G LANポート×2
高速かつ安定したネットワーク通信に対応する2.5G 有線LANポートを2つ搭載しています。
【発売詳細】
◆型番
NAB5R-16/512-W11Pro（13500H）
NAB5R-32/1T-W11Pro（13500H）
◆発売日
2025年11月22日
◆推奨価格（税込）
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/minisforum-nab5r/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/11/NAB5R.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
プレスリリース詳細へ