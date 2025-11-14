こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2026年度診療報酬「改定シミュレーションレポート」を無料提供へ 来年3月中のご提供で、6月までに万全な準備を
病院経営支援システムを開発・提供するメディカル・データ・ビジョン株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：岩崎博之、以下 MDV）は2026年度診療報酬改定の影響を試算した「改定シミュレーションレポート」を全国の病院さまに無料でご提供します。医療の質を維持しつつ病院運営を続けていくには、診療科ごとの強みなどを把握し、医療提供するといった効率運営がより重要になります。データを基にした改定シミュレーションレポートを経営戦略策定にお役立てください。以下のURLにお問い合わせください。
レポートに関するお問い合わせ：https://forms.gle/cn4o9ekxtk24ptjU7
■「改定シミュレーションレポート」は来年3月中から順次ご提供
改定シミュレーションレポートは、MDVの保有する病院経営データを基に、各病院の収益の影響を試算するものです。改定シミュレーションレポートは来年3月中にご提供をします。
■MDV「改定シミュレーションレポート」の強み
▼入院だけでなく外来までを含めた増減収シミュレーション
▼全体から病床機能別・診療科別・MDC6別・DPC別に落とし込んだ影響度分析
▼診療月単位での集計
▼新規・変更項目の増減収シミュレーション
▼新旧コードの置き換えではなく、自動コーディングによる精緻なシミュレーション
▼来年3月中のご提供で、6月までに万全な準備を
■前回「改定シミュレーション」、全体で入院差額38億円
前回の改定シミュレーションレポートは2024年度改定に基づき、収益予想を試算しました。全国719病院の経営データを集計し分析したところ、入院医療で6割の病院が増収となったものの、全体の減収額は38億円に達することが判明しました。
また、入院に関する診療科別では、整形外科が47億円の増収となる一方、血液内科が33億円の減収となるほか、循環器内科（23億円減）、内科（20億円減）などとなりました。
前回の「改定シミュレーションレポート」入院（全施設合算）
実収入金額 ：3兆6921億円
試算収入金額：3兆6882億円
増収施設割合：59%
差額 ：-38億円
増収率 ：-0.10%
本件に関するお問合わせ先
メディカル・データ・ビジョン株式会社 広報室
担当：君塚、赤羽、汲田
TEL：03-5283-6911（代表）
MAIL：pr@mdv.co.jp
