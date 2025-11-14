韓国バイオコスメブランド【NEOGEN(ネオゼン)】より、肌荒れやくすみ・毛穴ケアとして大人気な成分を高濃度に配合しながら、従来商品と比較して、平均価格でおよそ1,000円近くお得な新シリーズ「NEXT」シリーズが、いよいよ日本国内で新登場します。今回発売される「NEXT」シリーズには、ナイアシンアミド配合の「NEXT GLOW」ラインとビタミンC配合の「NEXT CLEAR」ラインがあり、肌悩みのあるα世代やZ世代をメインターゲットに、化粧前の肌のキメを整え、化粧ノリが良くなることを実感できるのが最大の特徴です。 今回NEOGENでは、日本ローンチ発売を記念して、今年最後のメガ割・楽天スーパーセールにて特別価格でお買い求めいただけるチャンスとなっています。この機会をお見逃しなく！

新商品①

NEXT GLOW ライン

NEOGENブランドから今回新発売となった「NEXT GLOW」ラインは、純度99%のナイアシンアミドを配合し、肌のキメを整え、水分膜でしっかり保湿し、肌の内側からハリと潤いで、使うたびになめらかで明るいツヤ肌へ導きます。本商品は、トナー・セラム・クリームの3ステップで、メイク前に使うことで水分バランスを整え、ベースメイクの仕上がりを格上げできるのが特徴です。韓国で、人気K-POPアイドルを担当するメイクアップアーティストもおすすめしている、角質ケアと保湿を同時に行うことが出来る“メイク前の必需品”アイテムです。肌のキメと潤いを整えながら透明感のある素肌をサポートし、敏感肌にもやさしい低刺激処方で、毎日安心して使えるスキンケアラインとなっています。韓国国内だけでなく、日本のインフルエンサーからも注目を集めている「NEXT GLOW」ライン。特に、人気韓国系YouTuber【韓国留学生momona】さんの“PICKアイテム”として動画にも登場予定のため、YouTubeを要チェック！11月21日(金)からのQoo10単独先行販売＆最大51％のお得なチャンスをお見逃しなく。販売リンク：https://www.qoo10.jp/g/1094435012

ネクストグローポアリファイニングトナー容量：210 ml 参考価格：2,300円(税込)

ネクストグロープレップセラム容量：32 ml 参考価格：2,700円(税込)

ネクストグロー水分クリーム容量：50ml 参考価格：2,500円(税込)

NEXT CLEAR ライン

NEOGENブランドのNEXTシリーズから新発売となった「NEXT CLEAR」ラインは、ビタミンCを配合しているため、肌のトーンを均一に整え、まるでエッセンスのような濃密な保湿感で、洗顔後すぐの肌をしっとり包み込みます。本商品は、トナー・セラム・アイクリームの3ステップで、一日の始まりに、くすみが気になる肌を明るく整えるブライトニングケアを行うことができ、肌パッチテストで無刺激が確認された低刺激処方で、敏感肌の方も安心。ブライトニングとハリケアを同時に叶え、肌の内側から輝くツヤ肌へ導きます。NEXT CLEARラインは12月4日(木)より正式発売です。NEXT GLOWライン・NEXT CLEARラインともに、トナー・セラム・クリームの3点セットが、年末に開催される今年最後のメガ割＆楽天スーパーセールで発売記念特価の最大51％OFFに！販売リンク：https://www.qoo10.jp/g/1094435012

ネクストクリアエッセンストナー容量：210ml 参考価格：2,300円(税込)

ネクストクリアスポットソリューション容量：32ml 参考価格：2,700円(税込)

ネクストクリアアイクリーム容量：20ml 参考価格：2,500(税込)

新商品②

NEOGENの人気 ”ナイアシンアミドシリーズ”からクレンジングフォームが新登場します。ナイアシンアミド配合のきめ細かな泡が、肌に不要な角質や老廃物を優しくオフし、くすみや肌荒れをケア。洗うたび透明感のあるツヤ肌へと導きます。さらに、ビタミンCが豊富なベリーエキスで肌に活力をチャージし、パンテノールとヒアルロン酸の保湿成分が洗浄後も肌の潤いをキープ。敏感肌にもやさしい低刺激処方で、どんな肌タイプの方でも安心してご使用いただけます。11月21日(金)より正式発売される本アイテムは、今年最後のメガ割・楽天スーパーセールにて、発売記念の特別価格で登場します。NEOGENこだわり成分で叶える”洗うたびツヤめく素肌”をぜひこの機会に体感してください。

リアルナイアシンアミドグローアップクレンジングフォーム容量：150ml 参考価格：2,500円(税込)販売リンク：https://www.qoo10.jp/g/1059021245

「NEOGEN(ネオゼン)」はバイオ技術を基にして健康で美しい肌のため最高の肌有益を伝える高機能性バイオコスメブランドです。■ NEOGEN Qoo10 公式ページhttps://www.qoo10.jp/shop/NEOGEN■ NEOGEN 楽天 公式ページhttps://www.rakuten.co.jp/neogen/■ NEOGEN 日本公式 Instagramhttps://www.instagram.com/neogen_jp/■ NEOGEN 日本公式 Xhttps://twitter.com/neogen_jp