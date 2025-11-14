『城とドラゴン』× TVアニメ『幽☆遊☆白書』11月14日（金）19:00よりコラボイベント復刻開催！ボイス付き激レアお着替え「蔵馬」「飛影」が登場！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、TVアニメ『幽☆遊☆白書』との復刻コラボイベントを、2025年11月14日（金）より開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334403&id=bodyimage1】
11月14日（金）19:00より、TVアニメ『幽☆遊☆白書』との復刻コラボイベントを開催いたします。期間中は、コラボ限定キャラ「浦飯幽助」が「幽遊白書のアバたま」に登場。今回新たに「浦飯幽助」の激レアお着替え「袴姿」が登場し、ガチスキルも追加されます。さらにボイス付き激レアお着替えとしてサキュバスの「蔵馬」やネズミ剣士の「飛影」が登場し、ショップではゲーム内のシステムボイスを各コラボキャラクターに変更できる豪華声優陣による「ボイスパック」が新発売！期間限定のコラボイベントをぜひお楽しみください。
◆『城とドラゴン』×TVアニメ『幽☆遊☆白書』コラボ特設サイト◆
https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/collabo_yuyuhakusho-4
【コラボ開催期間】2025年11月14日（金）19:00 ～ 11月28日（金）23:59
「幽☆遊☆白書」の人気キャラクターたちが「アバたま」に登場！
「幽遊白書のアバたま」に限定キャラ「浦飯幽助（CV:佐々木望）」が再登場！初回当選でキャラタマゴとして入手でき、以降、当選回数に応じて「道着姿」「赤ジャンバー」「黒スーツ」といったお着替えなどが手に入ります。そして今回新たに「袴姿」がアバたまに追加され、ガチスキルも実装されます。
また、剣士専用の限定お着替え「飛影」「蔵馬」「桑原」「幻海」のなりきりセットのほか、ウィッチの激レアお着替え「ぼたん」、ジャイアントベビーの激レアお着替え「コエンマ」も復刻登場。さらに、ボイス付き激レアお着替えとしてサキュバスの「蔵馬（CV:緒方恵美）」とネズミ剣士の「飛影（CV:檜山修之）」が新登場です。アバたまを割って、コラボ期間中にしか手に入らない限定キャラタマゴやアイテムを手に入れましょう！
※アバたまのアイコンは「城Lv.3以上」にのみ表示されます
※その他の「幽遊白書のアバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
※激レアお着替えを入手するとキャラのステータスが少し上昇します
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334403&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334403&id=bodyimage3】
◎浦飯チームの祝福
限定キャラやコラボの激レアお着替えを期間内に入手、且つキャラをふ化していると発動！対象キャラの訓練所での獲得経験値に中盛りボーナスが入ることに加え、「研究所」にて「武具開発」や「スキル研究」で必要となるアイテムと所用時間が減少します。さらにリーグ・トロフィーバトルで効果発動中のキャラを使用した際、ユーザーの研究所や訓練所レベルに応じてパラメータが強化されます。
※「おすそわけ」はできません
※祝福の詳細については、ゲーム内お知らせをご覧ください
【開催期間】2025年11月14日（金）19:00 ～ 11月28日（金）23:59
■対象キャラ（激レアお着替え）
浦飯幽助、サキュバス（蔵馬）、ネズミ剣士（飛影）、ウィッチ（ぼたん）、ジャイアントベビー（コエンマ）
■発動中の効果
・訓練所での獲得経験値量に中盛りボーナス
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334403&id=bodyimage1】
