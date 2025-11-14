スーツケース修理・メンテナンスの専門店「MY SUITCASE」(運営：株式会社カルチャーズジャパン、所在地：東京都台東区、代表取締役：原田和典)は、全国から申し込める郵送修理にて「往復送料無料」キャンペーンを開始します。

自宅から手軽に発送でき、プロの職人が一つひとつ丁寧に修理。"買い替え前に直す"という持続可能な選択肢を全国に広げます。





スタッフ一同









【実施の背景とキャンペーン概要】

■“店舗に行けない人も直せる時代へ”―― 全国どこからでも依頼できる仕組みを構築

「店舗に行けず修理を諦めていた」-そんな声に応える形で始まったのが、今回の郵送修理キャンペーンです。

コロナ禍以降「モノを大切にする」意識が高まり、修理への関心が注目を集めています。

MY SUITCASEは、その流れを後押しするとともに、"リペア(修理)文化"を全国へ広げます。





▼サービス概要(郵送修理：往復送料無料)

●対象：MY SUITCASEの郵送修理申込者(全国)

●送料：往復送料無料(キャンペーン適用条件あり)

●申込：Webフォームから申請→発送→見積→修理→返送

●対応：海外ブランド・特殊素材を含む多様な修理に対応

●品質：職人が個別に点検・修理、返送前に最終チェックを実施

自宅から送るだけで完結できる当サービスは、忙しい方や遠方の利用者にも安心のサポート体制です。





キャスター修理・交換





ボディ修理





ハンドル修理・交換





TSAロック修理・交換





【郵送修理が注目される3つの理由】

「利便性」「安心感」「持続可能性」で選ばれる新しい修理のかたち





(1) 利便性：店舗に行かなくても全国から修理依頼が可能

郵送修理なら、時間も場所も選ばず申し込みができます。忙しいビジネスパーソン、高齢者、地方在住の方にも最適。「修理って難しそう…」という初めての方でも、利用しやすい仕組みを整えています。

(2) 安心感：プロの職人が一つひとつ丁寧に修理

海外ブランドや特殊素材にも対応できる熟練の職人が、各スーツケースを手作業で修理。

長年培ったノウハウにより、ファスナー・キャスター・ハンドル・ボディの破損などあらゆるトラブルに対応可能です。

豊富な修理実績に基づく技術力で、郵送修理でも安心感を提供します。

(3) 持続可能性：捨てずに直す、環境にも優しい選択

“買い替え”ではなく“修理して使う”という選択肢を広げることで、環境負荷を軽減。

壊れたスーツケースを再生し、もう一度旅へ連れ出す。

そんなエモーショナルな価値も、このサービスの魅力です。

**SDGs(目標12：つくる責任 つかう責任)**の観点からも注目される取り組みとなっています。









■MY SUITCASEの強み

早い・近い・安心。修理の新スタンダードをつくる

【早い】 店舗修理は最短10分で完了

【駅近】すべての店舗が駅近でアクセス良好

【安心】難易度の高い修理にも専門スタッフが対応

【保険】損害保険適用で自己負担軽減も可能





郵送修理にも同様の品質基準を適用し、全国どこでも店舗レベルの修理クオリティを実現しています。

詳細は公式サイトの「郵送修理キャンペーン」ページをご確認ください。









【今後の展開】

郵送修理のさらなる利便性向上に加え、SNSやメディアを通じて“リペア文化”の魅力を発信。

全国のユーザーが気軽に「直す」選択を取れる社会を目指します。

「モノを長く大切にする」価値観を広げ、修理を“かっこいい選択”へ。

MY SUITCASEは、その第一歩を全国に届けていきます。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社カルチャーズジャパン

所在地 ： 〒110-0015 東京都台東区東上野3-16-8 安藤ビル1F

代表者 ： 代表取締役 原田和典

設立 ： 2023年4月

資本金 ： 300万円

事業内容： スーツケースの修理

URL ： https://repair-suitcase.com/





【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

MY SUITCASE お客様相談窓口

TEL ： 03-4332-7551

お問い合わせフォーム： https://repair-suitcase.com/contact/