スーツケースは“直して使う”時代へ郵送修理「送料無料キャンペーン」開始
スーツケース修理・メンテナンスの専門店「MY SUITCASE」(運営：株式会社カルチャーズジャパン、所在地：東京都台東区、代表取締役：原田和典)は、全国から申し込める郵送修理にて「往復送料無料」キャンペーンを開始します。
自宅から手軽に発送でき、プロの職人が一つひとつ丁寧に修理。“買い替え前に直す”という持続可能な選択肢を全国に広げます。
【実施の背景とキャンペーン概要】
■“店舗に行けない人も直せる時代へ”―― 全国どこからでも依頼できる仕組みを構築
「店舗に行けず修理を諦めていた」-そんな声に応える形で始まったのが、今回の郵送修理キャンペーンです。
コロナ禍以降「モノを大切にする」意識が高まり、修理への関心が注目を集めています。
MY SUITCASEは、その流れを後押しするとともに、“リペア(修理)文化”を全国へ広げます。
▼サービス概要(郵送修理：往復送料無料)
●対象：MY SUITCASEの郵送修理申込者(全国)
●送料：往復送料無料(キャンペーン適用条件あり)
●申込：Webフォームから申請→発送→見積→修理→返送
●対応：海外ブランド・特殊素材を含む多様な修理に対応
●品質：職人が個別に点検・修理、返送前に最終チェックを実施
自宅から送るだけで完結できる当サービスは、忙しい方や遠方の利用者にも安心のサポート体制です。
キャスター修理・交換
ボディ修理
ハンドル修理・交換
TSAロック修理・交換
【郵送修理が注目される3つの理由】
「利便性」「安心感」「持続可能性」で選ばれる新しい修理のかたち
(1) 利便性：店舗に行かなくても全国から修理依頼が可能
郵送修理なら、時間も場所も選ばず申し込みができます。忙しいビジネスパーソン、高齢者、地方在住の方にも最適。「修理って難しそう…」という初めての方でも、利用しやすい仕組みを整えています。
(2) 安心感：プロの職人が一つひとつ丁寧に修理
海外ブランドや特殊素材にも対応できる熟練の職人が、各スーツケースを手作業で修理。
長年培ったノウハウにより、ファスナー・キャスター・ハンドル・ボディの破損などあらゆるトラブルに対応可能です。
豊富な修理実績に基づく技術力で、郵送修理でも安心感を提供します。
(3) 持続可能性：捨てずに直す、環境にも優しい選択
“買い替え”ではなく“修理して使う”という選択肢を広げることで、環境負荷を軽減。
壊れたスーツケースを再生し、もう一度旅へ連れ出す。
そんなエモーショナルな価値も、このサービスの魅力です。
**SDGs(目標12：つくる責任 つかう責任)**の観点からも注目される取り組みとなっています。
■MY SUITCASEの強み
早い・近い・安心。修理の新スタンダードをつくる
【早い】 店舗修理は最短10分で完了
【駅近】すべての店舗が駅近でアクセス良好
【安心】難易度の高い修理にも専門スタッフが対応
【保険】損害保険適用で自己負担軽減も可能
郵送修理にも同様の品質基準を適用し、全国どこでも店舗レベルの修理クオリティを実現しています。
詳細は公式サイトの「郵送修理キャンペーン」ページをご確認ください。
【今後の展開】
郵送修理のさらなる利便性向上に加え、SNSやメディアを通じて“リペア文化”の魅力を発信。
全国のユーザーが気軽に「直す」選択を取れる社会を目指します。
「モノを長く大切にする」価値観を広げ、修理を“かっこいい選択”へ。
MY SUITCASEは、その第一歩を全国に届けていきます。
【会社概要】
会社名 ： 株式会社カルチャーズジャパン
所在地 ： 〒110-0015 東京都台東区東上野3-16-8 安藤ビル1F
代表者 ： 代表取締役 原田和典
設立 ： 2023年4月
資本金 ： 300万円
事業内容： スーツケースの修理
URL ： https://repair-suitcase.com/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
MY SUITCASE お客様相談窓口
TEL ： 03-4332-7551
お問い合わせフォーム： https://repair-suitcase.com/contact/