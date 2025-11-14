日本・大分 : インターコンチネンタルホテルズグループ(IHG®)ANAインターコンチネンタル別府リゾート&スパ(ANA InterContinental Beppu Resort & Spa/大分県別府市) とホテルインディゴ軽井沢(⻑野県北佐久郡軽井沢町)を経営するTCホテルズ&リゾーツ株式会社が、職場に おけるLGBTQ+などの性的マイノリティに関する取り組みの評価指標「PRIDE指標2025」にて、日本国内の IHGホテルズ&リゾーツのホテルとして初の「ゴールド」認定となりました。

「PRIDE 指標」とは、一般社団法人 work with Prideが2016年に日本で初めて策定した、職場における性的 マ イノリティ(LGBTQ+)への取り組みに対する評価指標です。Policy(行動宣言)、Representation(当 事者コミュニティ)、Inspiration(啓発活動)、Development(人事制度・プログラム)、Engagement / Empowerment(社会貢 献・渉外活動)の 5 つの指標で構成され、各指標内で指定の要件を満たしていれば点 数が付与され、点数に より、ゴールド・シルバー・ブロンズの3段階で企業・団体が認定されます。

【総支配人 井上 勝史のコメント】このたび「PRIDE指標」においてゴールド認定をいただけたことは、 私たちが大切にしてきた価値観が社会に認められた証であり、大きな励 みとなりました。今回の認定は、一人ひとりを尊重し、誰もが安心して 自分らしく過ごせる場所をつくるという、私たちの使命をかたちにする 新たな一歩です。ホスピタリティとは、心を開いて違いを受け入れ、互 いを尊重することから始まります。LGBTQ+を含むすべての方が、偏 見や不安を抱くことなく快適に滞在できる環境を整えることは、私たち のサービスの質を高めるだけでなく、多様な視点と創造性を育むチーム 文化の基盤にもなります。それぞれが自分らしく働ける職場は、互いの 違いを力に変え、より豊かな発想と温かなサービスを生み出します。そ してその空気感こそが、お客様にとっての安心感と満足へとつながると 信じています。別府という歴史と文化に根ざした地において、多様性を 尊重する文化を広げていくことは、私たちの社会的責任であり、誇りで もあります。今回の認定はゴールではなく、これからのスタートです。 今後もすべての人が心から「ここにいてよかった」と感じられる場所を 目指し、誠実に、そして情熱をもって取り組んでまいります。

【総支配人 高良 真理のコメント】このたび、PRIDE指標においてゴールド認定をいただきましたこ とを大変光栄に存じます。この評価は、私たちが大切にしてきた 「True Hospitality for Good」という理念が、社会からも共感と 信頼をいただけた証と受け止めております。「True Hospitality for Good」とは、すべての人に誠実で思いやりのあるおもてなし を提供し、社会に良い影響をもたらすことを意味します。それは、 LGBTQ+を含むあらゆる方々が安心して自分らしく過ごせる空間 を育むことでもあります。私たちのホテルは、単なる滞在の場で はなく、人と人とが心でつながり、安らぎとインスピレーション に満ちた時間を過ごしていただける場所でありたいと願っていま す。その実現のためには、チーム一人ひとりが自分らしく輝ける 職場環境が不可欠です。多様性を尊重し合う職場は、チームの創 造力を引き出し、より温かく、より真のホスピタリティを生み出 します。お客様にとっても、この姿勢は「このホテルは私を理解 し、受け入れてくれる」という安心と信頼へとつながります。私 たちは、ホスピタリティの本質とは誰かを特別扱いすることでは なく、誰もが特別であると感じられることだと信じています。今 回の認定は、私たちが社会に対して果たすべき責任を改めて胸に 刻み、未来への約束を形にしたものです。多様性を力に変え、よ り良い世界をつくるための一歩を、ここ軽井沢の地から踏み出し てまいります。

ホテルインディゴブランドは、ホテル周辺の街の魅力を反映した“ネイバーフッドストーリー”を提供すること を掲げた、ユニークなライフスタイル・ブティックホテルです。ホテルインディゴ軽井沢が位置する軽井沢 は、国内有数の別荘地として、⻄洋の文化や芸術を取り込みながら、独自の発展を遂げてきたエリアです。 「別荘時間」をコンセプトに、軽井沢周辺の自然、歴史、文化をインテリア、アートワーク、サービス、 フードなどの細部にまで表現し、ここでしか味わえない宿泊体験を提供しています。

◾ホテルインディゴ軽井沢所在地：〒389-0111 ⻑野県北佐久郡軽井沢町大字⻑倉字屋敷添18番地39電話番号：0267-42-1100

ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ【地上4階/客室数89室/5つのレストラン＆バー/3つの宴会場】は、 2019年8月1日に世界で⼆番⽬の湯量を誇り古くから親しまれている温泉地・別府に開業いたしました。別府の温泉文化と世界最大級のラグジュアリーホテルブランド「インターコンチネンタルホテルズ＆リゾーツ」との融合により、これまでになかった究極の癒しをもたらすリゾートエクスペリエンスをご提供いたします。Facebook： https://www.facebook.com/ANAInterContinentalBeppuInstagram：https://www.instagram.com/anaintercontinentalbeppu/

インターコンチネンタル®ホテルズ&リゾーツについて

インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツは、世界70カ国に73,500室以上、220以上のホテルを展開する世界 初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空創立者のファン・トリッペ が創業したインターコンチネンタルは、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じています。「魅惑 的な世界へと続く扉を開く」インターコンチネンタルは、モダンラグジュアリートラベラーを中心に据え、ラグ ジュアリートラベル体験を進化させてまいります。自由と親しみやすさの調和のとれたバランスを追求しながら も、ラグジュアリートラベルの旗手としての伝統を受け継ぎ、充実した文化的な体験や知識へのお客様の熱望を 満たす洗練されたひとときをお届けします。詳細は、ブランド公式サイトhttps://www.intercontinental.comその他SNSサイトwww.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinentalをご覧ください。

IHGホテルズ＆リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて

IHG ホテルズ& リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリ ティーカンパニーです。下記の18ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に約6,300ホテルを有し、約2,000軒のホテルが開 発中となっています。また、IHG ワンリワーズは、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただい ています。・ラグジュアリー &ライフスタイル：シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ,ヴィニェットコレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテル インディゴ・プレミアム：voco, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ• エッセンシャルズ：ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, avid ホテルズ• スイーツ：Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ• エクスクルーシブパートナーズ：イベロスター ビーチフロント リゾーツInterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世 界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。※2025年3月31日現在日本国内では、2006年12月にANAとのジョイントベンチャー会社であるIHG・ANA・ホテルズグループジャパン を設立し、ANAとの共同ブランドを含む8ブランド(インターコンチネンタル、キンプトン、クラウンプラザ、ホ リデイ・インおよびホリデイ・イン リゾート、ホリデイ・イン エクスプレス、ホテルインディゴ、voco、ガー ナー)、 52ホテル、約14,605室を展開しています。さらに、ホリデイ・イン京都五条(2025年)、ANAホリデ イ・インリゾート軽井沢(2025年)インターコンチネンタル札幌(2025年)、高知・知立・浜松に3軒のANAク ラウンプラザホテル(2026年)、リージェント京都(2027年)、voco広島(2027年)などの14ホテル(2,355 室)が開業予定です。また2025年には、「ヴィニェット コレクション」ブランドを冠するリーガロイヤルホテル 大阪 ヴィニェットコレクションが誕生します。(現在ブランド移行中)。IHGホテルズ&リゾーツは日本におい ても拡大を続け、さらなる旅の選択肢をお届けしてまいります。※2025年3月31日現在IHGグローバルサイト: www.ihg.com/hotels/gb/en/reservationIHG ワンリワーズアプリ: Apple AppIHG ワンリワーズアプリ: Google Play storeIHG・ANA・ホテルズグループジャパンのウェブサイト:https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan