“ppb精製時代”へ突入：2031年に2.1億ドル規模となるガス精製装置の最新トレンド
ガス精製装置は、原料ガス中に含まれるさまざまな成分の不純物や除去が必要な不純物に応じて、異なるプロセスを用いて原料ガスを精製する装置である。精製技術には、化学反応、物理吸着、化学吸着などが含まれる。一般的に使用される手法としては、触媒反応、分子ふるい吸着、超低温吸着、金属ゲッター吸着、パラジウム合金膜による拡散精製などがある。
市場の特性と技術の進展
ガス精製装置は、産業用ガス・医療用ガス・半導体用ガスなどにおける不純物除去を目的とする重要な装置であり、多様な産業分野に不可欠な役割を担っている。この装置の主な特徴は、気体中に含まれる微量な水分、酸素、炭化水素、硫黄化合物などを精密に除去する高度な技術力にある。最近では、AI制御やIoTを活用したスマート精製システムの導入が進んでおり、装置自体の効率性・自律性が格段に向上している。また、精製対象のガスの多様化に対応すべく、モジュール化・多段式構造の設計が増加しており、用途に応じた柔軟なカスタマイズが可能となっている。
市場動向と応用領域の拡大
ガス精製装置の市場は、半導体製造、化学工業、水素エネルギー、宇宙・航空産業、食品加工、医薬品製造など、複数の先端分野で需要が拡大しつつある。特に、水素社会の進展や半導体の微細化傾向が加速する中で、高純度ガスの需要が増大しており、それに比例して精製装置の性能要件も厳格化されている。さらに、環境規制やサステナビリティへの意識の高まりにより、省エネルギー型・再生可能素材対応型の装置への転換が市場で進められており、これに対応できる技術力を持つ企業が強い競争優位を確立している。
市場を牽引する要因と課題
市場を牽引する主な要因として、第一に環境負荷の低減ニーズが挙げられる。ガス精製技術は、工業プロセス中に排出される有害ガスや微量成分の除去に寄与し、カーボンニュートラル化や環境基準適合に不可欠な技術と位置づけられている。第二に、製造プロセスの高精度化・クリーン化要求が強まっており、特に半導体や医薬分野ではppbレベルでの精製性能が求められている。一方で、設備の初期投資負担や運用コストの高さ、メンテナンス体制の確立といった課題も依然として存在する。これらの課題に対し、ユーザーの要求に応じた高効率・低コストな提案力が企業の成長を左右する鍵となる。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ガス精製装置市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/143312/gas-purification-equipment）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.9%で、2031年までにグローバルガス精製装置市場規模は2.1億米ドルに達すると予測されている。
図. ガス精製装置世界総市場規模
図. 世界のガス精製装置市場におけるトップ6企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ガス精製装置の世界的な主要製造業者には、Entegris、High Purity Chemical、Taiyo Nippon Sansoなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約70.0%の市場シェアを持っていた。
