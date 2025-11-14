「サーラカップ2025決勝大会」in ヤマハスタジアム開催（11/29・土）のお知らせ

株式会社サーラコーポレーション

株式会社サーラコーポレーション（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長兼グループ代表・CEO：神野吾郎）を持株会社とし生活関連企業49社で構成するサーラグループは、11月29日（土）に「サーラカップ2025決勝大会」をヤマハスタジアムで開催します。

サーラカップは、地域の子どもたちが8人制サッカー競技を通じてサッカーの基礎技術を学ぶとともに、親睦と友情の輪を広げることをめざす大会で、今年で22回目の開催となります。

サーラカップ決勝大会には、各地区の予選大会を勝ち上がった代表チームなどが参加します。決勝大会でジュビロ磐田のホームスタジアムであるヤマハスタジアムのピッチに立つことは、同世代の子どもたちにとって最大の目標になっています。

地域に根ざし、子どもたちの夢を応援してきた大会を今年も下記のとおり開催します。サーラグループはこれからも子どもたちの夢を応援しつづけていきます。

【開催概要】

開催日時：2025年11月29日（土） 8：20～16：00頃 ※荒天中止

開催場所：ヤマハスタジアム（静岡県磐田市新貝2500）

出場チーム：16チーム（約320名）

愛知東三河・西三河地区代表各３チーム、静岡西部地区代表３チーム（浜松２、天竜１)、

愛知知多、静岡中部、静岡中西部、静岡中東部、静岡東部、岐阜、横浜地区からの招待各１チーム

スケジュール：

8:20～ 開会式

9:00～ 一回戦

13:15～ 準決勝戦

14:25～ 決勝セレモニー

14:35～ 決勝戦

15:20～ 表彰・閉会式

※開会式には、ジュビロ磐田の山田大記CRO(クラブ・リレーションズ・オフィサー)とマスコットたちが応援に駆け付けます。

大会20周年記念動画

ジュビロ磐田の山田大記CROジュビロくん（左）とジュビィちゃん（右）

▶サーラカップ20周年記念動画を公開中です。こちら(https://www.youtube.com/watch?v=q5YbukwRL8M)からもご覧いただけます。

【過去の大会の様子】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=q5YbukwRL8M ]

《本件に関するお問い合わせ先》

〒440-8853 愛知県豊橋市駅前大通一丁目55番地 サーラタワー

株式会社サーラコーポレーション ブランディング推進グループ

TEL：0532-51-1184