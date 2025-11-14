2025年11月16日（日） お仕事発見フェスタ2025 in KOBEを開催します【三幸学園大阪地区】
学校法人三幸学園が運営する神戸・大阪地区の専門学校7校合同で、楽しみながら「お仕事」に興味を持つことができる体験イベント「お仕事発見フェスタ2025 in KOBE」を開催いたします。
「お仕事発見フェスタ2025 in KOBE」開催概要
【日時】2025年11月16日（日）13時～16時
【場所】飛鳥未来きぼう高等学校 神戸元町キャンパス
〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通1-2-18
https://www.sanko.ac.jp/asuka/kibou/kobe/
【対象】高校生
【予約サイト】https://sites.google.com/view/sanko2025-kobe1
～現場レポート～
2025年7月29日（火） ・30日（水）「お仕事発見フェスタ2025 in OSAKA」
大阪にて同様のイベント「お仕事発見フェスタ2025 in OSAKA」を開催いたしましたので、その様子をお届けします！
医療・福祉・IT・美容・ブライダル・スポーツ・保育・調理・製菓・栄養・警察など様々な分野を1日で体験できることから、多くの高校生留学生・先生方にご来場いただきました。
各校のブースでは、在校生スタッフを中心に、試食もできる握り寿司体験や、実際のドレスやヘアマネキンを使用したヘアアレンジやドレスコーディネート体験などを実施。
「とても楽しみながら色々な体験を受けることができました。まだ迷っている僕にも親切に対応していただいて嬉しかったです。（高校2年生）」、「具体的にどんなことを学ぶのか体験できて勉強になったし楽しかったです（高校1年生）」などのお声もいただき、大好評にて終了いたしました。
兵庫県・神戸で行われる「お仕事発見フェスタ2025 in KOBE」は、現在事前予約を受付中です。
参加希望の方は、予約サイトよりご予約ください！
本件に関する問い合わせ先
三幸学園 関西入学相談室
TEL：050-5530-5361
担当者：上田（うえた）・川崎（かわさき）
配信元企業：学校法人三幸学園
プレスリリース詳細へ