エステル化ロジン 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026―2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月12に「エステル化ロジン市場調査レポート：2026―2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。エステル化ロジンに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
エステル化ロジン市場の概要
エステル化ロジン 市場に関する当社の調査レポートによると、エステル化ロジン 市場規模は 2025年に約945 百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2035 年の エステル化ロジン 市場規模は約1135 百万米ドルとなっています。エステル化ロジン に関する市場調査レポートでは、市場は 2026―2035 年の予測期間中に約 3.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、エステル化ロジン市場シェアの拡大は原料統合の結果であり、長期の原油トール油（CTO）供給契約は価格と原料供給のさらなる安定化につながると見込まれます。当社の分析によると、主要なロジンエステル生産者は、CTO及び関連松脂留分について、スポット原料供給からより長期的な垂直統合供給契約へと移行しています。
市場における大きな動きとして、IngevityによるGeorgia―Pacificの松脂化学事業の買収が挙げられます。この買収は、ロジンエステル生産ラインの数十年にわたる生産能力向上につながると見込まれます。さらに、SECの資料では、この取引について説明し、20年間の供給契約と譲渡された松脂化学資産について言及しています。したがって、これらの契約と資産買収は、原料供給リスクの軽減、計画的な生産能力の稼働率向上、そして世界市場における価格規律の強化につながることが期待されます。
エステル化ロジンに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/esterified-rosin-market/590641830
エステル化ロジンに関する市場調査では、世界的なフローと地域的な生産能力投資を形作る貿易と供給集中のダイナミクスにより、市場シェアが拡大することが明らかになりました。当社の分析によると、松脂誘導体と原油の生産と貿易は、中国、ブラジル、米国、及びヨーロッパの一部に集中しています。これらは、世界中のサプライチェーンに影響を与える政府の貿易/HSシステムで追跡されています。
さらに、WITS/UN Comtrade及びUSITC Harmonized Tariff Scheduleは、税関の可視性を高めると予想されます。さらに、主要生産者が上流の生産量や政策を調整することで、世界のエステル生産者は輸出入フローを変更する可能性があります。このように、貿易分類の改善、原料地域の集中、そして企業による投資発表の増加が相まって、地域の市場シェアと世界価格に好影響を与えると予想されます。
しかし、不安定なサプライチェーンや原材料コストの上昇といった要因が、今後数年間の市場成長を制約すると予想されます。さらに、石油ベースの接着剤、テルペン樹脂、低コストの炭化水素樹脂などの合成代替品との激しい競争により、コストが高く供給が不足しているエステル化樹脂の市場成長が妨げられています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334451&id=bodyimage1】
エステル化ロジン市場セグメンテーションの傾向分析
エステル化ロジン市場セグメンテーションの傾向分析