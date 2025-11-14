Âè38´üÎµ²¦Àï ¼·ÈÖ¾¡Éé Âè4¶É µþÅÔÍäÂÐ¶É¡Ö¾¡Éé¤á¤·¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡Öµþ¤ÎÆù µí¥Õ¥£¥ì¥µ¥ó¥É ¥È¥ê¥å¥ÕÉ÷Ì£¤Î¥Ý¥ó¥à¥Õ¥ê¥Ã¥È¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
¡¡µþºå¥°¥ëー¥×¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Û¥Æ¥ë¡ÖTHE THOUSAND KYOTO(¥¶¡¦¥µ¥¦¥¶¥ó¥ÉµþÅÔ)¡×(µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è¡¦Áí»ÙÇÛ¿Í:Ý¯°æ ÈþÏÂ)¤Ï¡¢2025Ç¯11·î12Æü(¿å)¡¢13Æü(ÌÚ)¤ËµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ Âè38´üÎµ²¦Àï ¼·ÈÖ¾¡Éé Âè4¶É µþÅÔÍäÂÐ¶É¤ËºÝ¤·¤ÆÂÐ¶É¼Ô¤ØÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¾¡Éé¤á¤·¡×¤Î¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ3ÉÊ¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡Öµþ¤ÎÆù µí¥Õ¥£¥ì¥µ¥ó¥É ¥È¥ê¥å¥ÕÉ÷Ì£¤Î¥Ý¥ó¥à¥Õ¥ê¥Ã¥È¡×¤¬¡Ö¾¡Éé¤á¤·¡×¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ÛÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿ËÜ¾¦ÉÊ´Þ¤á3ÉÊ¤¹¤Ù¤Æ¤ò2025Ç¯11·î14Æü(¶â)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(º¸) µþ¤ÎÆù µí¥Õ¥£¥ì¥µ¥ó¥É ¥È¥ê¥å¥ÕÉ÷Ì£¤Î¥Ý¥ó¥à¥Õ¥ê¥Ã¥È¡¡(±¦¾å) Í¥²í»°ÃÊÁ·¡¡(±¦²¼) ¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ÈÀÖÉòÆº¤Î½©¥Ñ¥ë¥Õ¥§
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/plan/special-offer/selected-winning-meal.html
¡Ö¾¡Éé¤á¤·¡×·ÇºÜ¥á¥Ë¥åー ¾ÜºÙ
¡ÚÄó¶¡´ü´Ö¡Û 2025Ç¯11·î14Æü(¶â)～12·î14Æü(Æü)
¢¨´°Á´Í½ÌóÀ©¡§¤´ÍøÍÑÆü¤Î2ÆüÁ°12:00¤Þ¤Ç¤ËÍ×Í½Ìó ¡¡
¢¨1Æü³Æ10¿©¸ÂÄê
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û TEL 075-351-0700 (¥ì¥¹¥È¥é¥óÁí¹ç¼õÉÕ10:00～19:00)
µþ¤ÎÆù µí¥Õ¥£¥ì¥µ¥ó¥É ¥È¥ê¥å¥ÕÉ÷Ì£¤Î¥Ý¥ó¥à¥Õ¥ê¥Ã¥È
µþÅÔÉÜ»º¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¹õÌÓÏÂµí¡Öµþ¤ÎÆù¡×¤ò»ÈÍÑ¡£¥¸¥åー¥·ー¤Êµí¥Õ¥£¥ì¤Î»ÝÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¤Ë¡¢¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¹á¤êÎ©¤Ä¥Ý¥ó¥à¥Õ¥ê¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡£¥ß¥Ë¥µ¥é¥À¤È¥¹ー¥×¤òÅº¤¨¤Æ¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄó¶¡²Á³Ê¡Û 10,000±ß
¡ÚÄó¶¡¾ì½ê¡Û ¥«¥Õ¥§¡õ¥Ðー ¡ÖTEA AND BAR¡×
Í¥²í»°ÃÊÁ·
¹á¤Ð¤·¤¤±·Ð§¤ò¼çÌò¤Ë¡¢Å·¤×¤é¤äÂ¤¤ê¤Ê¤É¤òÈþ¤·¤¯µÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ¤Ê»°ÃÊÁ·¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÎÁÍý¡ÖKIZAHASHI¡×¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤Ç¤¢¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î½Ð½Á¤òÌ£¤ï¤¦¤ªµÛ¤¤Êª¤È¶¦¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÄó¶¡»þ´Ö¡Û 11:30～15:30¡Ê14¡§30L.O.¡Ë
¡ÚÄó¶¡²Á³Ê¡Û 10,000±ß
¡ÚÄó¶¡¾ì½ê¡Û ÆüËÜÎÁÍý¡ÖKIZAHASHI¡×
¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ÈÀÖÉòÆº¤Î½©¥Ñ¥ë¥Õ¥§
°É¿Î¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤ËÀÖÉòÆº¡¦¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¥¸¥å¥ì¤òÁØ¤Ë½Å¤Í¡¢Á¡ºÙ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê°»ºÙ¹©¤ò¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄó¶¡²Á³Ê¡Û 2,400±ß
¡ÚÄó¶¡¾ì½ê¡Û ¥«¥Õ¥§¡õ¥Ðー ¡ÖTEA AND BAR¡×
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹ÎÁ15%¤È¾ÃÈñÀÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó¿©ºà¤Î»ºÃÏÅù¤Ï»ÅÆþ¤ì¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ä¶È»þ´ÖÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÎÁÍý ¡ÖKIZAHASHI(¥¥¶¥Ï¥·)¡×Å¹Æâ¥¤¥áー¥¸
ÆüËÜÎÁÍý ¡ÖKIZAHASHI(¥¥¶¥Ï¥·)¡× (THE THOUSAND KYOTO 2³¬)
¡ÚÄêµÙÆü¡Û ²ÐÍËÆü
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û ¥é¥ó¥Á¡¡¡¡11:30～15:30¡Ê14:30L.O.¡Ë
¥Ç¥£¥Êー 17:30～21:30
(¥³ー¥¹ 20:00¡¢¥¢¥é¥«¥ë¥È 20:30¡¢¥É¥ê¥ó¥¯ 21:00 L.O.)
¡ÚÀÊ¿ô¡Û ÀÊ¿ô 60 ÀÊ / ¸Ä¼¼ 3 ¼¼¡¡¡¡
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û 075-351-0700 (¥ì¥¹¥È¥é¥óÁí¹ç¼õÉÕ10:00～19:00)
¡ÚURL¡Û https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/restaurants/-kizahashi/
¥«¥Õ¥§¡õ¥Ðー ¡ÖTEA AND BAR(¥Æ¥£ー¥¢¥ó¥É¥Ðー)¡×Å¹Æâ¥¤¥áー¥¸
¥«¥Õ¥§¡õ¥Ðー ¡ÖTEA AND BAR(¥Æ¥£ー¥¢¥ó¥É¥Ðー)¡× (THE THOUSAND KYOTO 2³¬)
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û 10:00～23:00
¥Õー¥É 11:30～22:00(L.O.) ¢¨¥±ー¥¤Ï21:00(L.O.)
¥É¥ê¥ó¥¯ 10:00～22:30(L.O.)¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ÚÀÊ ¿ô¡Û 58 ÀÊ
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û 075-351-0700 (¥ì¥¹¥È¥é¥óÁí¹ç¼õÉÕ10:00～19:00)
¡ÚURL¡Û https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/restaurants/teabar/
THE THOUSAND KYOTO(¥¶¡¦¥µ¥¦¥¶¥ó¥ÉµþÅÔ) Âç³¬ÃÊ
THE THOUSAND KYOTO(¥¶¡¦¥µ¥¦¥¶¥ó¥ÉµþÅÔ)
¡Ú½êºßÃÏ¡Û ¢©600-8216µþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÅì±ö¾®Ï©Ä®570ÈÖ
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û JRµþÅÔ±Ø¤è¤êÅì¤ØÅÌÊâÌó2Ê¬
¡Ú³¬¿ô¡Û ÃÏ²¼1³¬～ÃÏ¾å9³¬(µÒ¼¼¡§3³¬～9³¬/ 222¼¼)
¡ÚURL¡Û https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/