【香川オリーブガイナーズ】《特許取得モデル》「学校の課題」と「企業の未来」を解決する地方球団。導入20校を突破し、地域と未来を共創する探究プログラムを急加速

香川オリーブガイナーズ球団株式会社

プロ野球独立リーグ・四国アイランドリーグplusの香川オリーブガイナーズは、2025年11月6日（木）、大手前高松高校にて、香川県歯科医療専門学校との連携による探究特別授業を実施しました。

この授業は、既に県内外20校以上で導入実績を持つ、球団独自の探究プログラムの一環です。ガイナーズは、球団を地域社会の未来を創る「まちづくりプラットフォーム」と捉え、学校と社会の間に生じる力の乖離を埋める役割を担っています。 本プログラムはビジネスモデルとして特許を取得済みであり、地方球団の新たな収益・貢献モデルを、圧倒的なスピード感で展開しています。

なぜガイナーズは授業をやるのか？

香川オリーブガイナーズは、野球を通じた勝利や感動の提供だけでなく、球団を起点とした香川県、日本のまちづくりへの貢献を最大のミッションとしています。この活動はCSR（社会貢献）に留まらず、企業の皆様がガイナーズと連携する明確なメリットを提供します。

【ガイナーズが教育プログラムを推進する理由と優位性】

- 地域経済の未来への貢献: 球団を起点に香川県、日本のまちづくりに貢献することが目的であり、まちづくりはすなわち地域の未来（人的資本）を作ることに他なりません。- 社会との乖離の解決: 現代の学校で求められる力と、社会で求められる力の乖離が激しいという教育現場の課題に対し、プロスポーツの現場というリアルな題材を提供し、実践力を育みます。- 学校の困り事解消: 全国どの学校も探究授業の取り組みに苦慮する中、既に導入20校を突破した実績ある授業モデルを提供します。- 学生と企業のマッチング: 地域の多くの企業に支えられている球団として、学生と企業・専門技術を繋げ、実践の場を提供。企業にとっては、自社の課題に取り組んでもらうことにより、将来的なファンや顧客を増やす機会となります。- チャレンジの場を提供: スポーツビジネスの分野だけでなく、スポンサー企業様の具体的な課題にも高校生が取り組み、思い思いにチャレンジする機会を創出します。

授業で登壇をする土岐尚史選手

特許モデルによる具体的な授業内容

既に20校で展開中の本探究授業モデルに基づき、今回の授業では、地域専門学校と連携し、プロスポーツの裏側にある専門的なキャリアに焦点を当てました。

- 授業題材: 香川県歯科医療専門学校が土岐尚史選手に作成したカスタムメイドのマウスガード。- 技術体験: 生徒たちは、マウスガード作成に用いられる**最新のデジタル歯型データ採取技術（口腔内スキャナーなど）**を体験。これにより、「なかなか触れることのない歯の世界を知り、新たな世界がひらけたようだった」と、将来の進路に対する大きな刺激を受けました。

今後の展開と企業様募集について

香川オリーブガイナーズは、この特許取得済みの探究授業ビジネスモデルをさらに急加速させます。

2026年目標: 導入校を50校まで拡大し、地域貢献とビジネスの両面で地方球団の新たなスタンダードを確立します。

企業の皆様へ： この成長著しい教育プラットフォームを活用し、自社の課題を高校生の視点で解決したい企業様、未来のファンや顧客を育成したい企業様を積極的に募集しています。ぜひ一度、球団にご相談ください。

主催球団と専門学校のコメント

【主催：香川オリーブガイナーズ コメント】

「我々の教育プログラムは、地域の未来への『先行投資』です。この特許取得済みモデルを活かし、これからも企業と学生を繋いでいきます。ぜひこのプラットフォームにご参画いただき、地域共創の未来を共に作りましょう。」

【協力：香川県歯科医療専門学校 コメント】

「地域に根差す専門学校として、スポーツ界への貢献と、未来を担う学生へのキャリア教育は重要な役割です。地域のプロスポーツチームとの連携を通じて、高校生に歯科技工士の仕事の魅力を直接伝えることができました。スポーツを支える専門職の重要性を感じてもらい、未来の歯科技工士が誕生するきっかけになれば幸いです。」