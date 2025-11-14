当社は、株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、当社株式への投資魅力を高め、より多くの方々に長期にわたり当社株式を保有していただくことを目的として、株主優待制度を導入しております。このたび、2025年６月20日公表の「株主優待制度の一部変更に関するお知らせ」に関しまして、株主・投資家の皆様より多数お問い合わせいただいたご質問とその回答について、下記のとおり開示いたします。なお、回答内容は開示時点における最新情報となるため、ご留意ください。

Ｑ１：500株（５単元）以上の株主優待品における初年度の継続保有期間６カ月以上とは？

Ａ１：500株（５単元）以上の株主優待は、導入初年度に限り継続保有期間６カ月以上としており、具体的には下図のとおり、2025年12月末日及び2026年６月末日の当社株主名簿に500株（５単元）以上の株式を保有していることが記載または記録されていることを指します。

Ｑ２：100株（１単元）以上200株（２単元）未満の株主優待制度はいつから廃止されますか？

Ａ２：100株（１単元）以上200株（２単元）未満の株主優待は、下図のとおり2025年６月末日及び2025年12月末日並びに2026年６月末日の当社株主名簿に100株（１単元）以上200株（２単元）未満の株式を保有していることが記載または記録されている株主様に、2026年９月下旬の株主優待品（クオ・カード1,000円分）の進呈を最後に廃止いたします。つきましては、2027年６月末時点の株主優待品を得る際は2026年６月末日において、「200株（２単元）以上500株（５単元）未満」もしくは「500株（５単元）以上」の当社株式を保有しておく必要があります。

株主優待制度の詳しい内容については、2025年６月20日公表の「株主優待制度の一部変更に関するお知らせ」または当社ホームページをご参照ください。■株主優待制度の一部変更に関するお知らせhttps://ssl4.eir-parts.net/doc/8945/tdnet/2641365/00.pdf■当社ホームページ（株主還元）https://www.sunnexta.co.jp/ir/stock/dividend/index.html

