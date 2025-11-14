当社の100％子会社である株式会社スリーＳ（東京都新宿区。代表取締役社長：田中 俊治。以下「スリーＳ」）とＴＲＵＮＫ株式会社（東京都渋谷区。代表取締役社長：西元 涼。以下「ＴＲＵＮＫ社」）は、不動産管理業界の働き手の育成支援で業務提携することについて合意しました。

業務提携の目的、内容

スリーＳは、従来から住まいの事業者（不動産管理会社等）向けに見守りセキュリティサービスや保険代理店サービスを提供しており、新たな支援サービスの開発と展開を推進しています。ＴＲＵＮＫ社は、学習管理システムの開発及び提供、資格取得アプリの提供等を手掛けており、不動産業界に欠かせない資格取得支援において実績を有しています。本業務提携では、働き手不足が深刻化する不動産管理業界に対し、スリーＳとＴＲＵＮＫ社が保有するナレッジを活用し、働き手の育成支援を行う事で、働く人の健康・活躍、安全・安心・快適な住まい環境の整備に貢献する事を目的とし、サービスの開発・提供を共同で進めてまいります。スリーＳは、不動産管理会社への学習管理システム及び資格取得支援ツールの販売・利用促進に加え、中小の不動産管理会社向けコンテンツの制作を手掛けます。ＴＲＵＮＫ社は、学習管理システムの開発、資格取得支援ツールの提供、コンテンツ制作及びその支援を行います。

今後の見通し

本業務提携による2026年６月期の業績に与える影響につきましては、軽微なものと見込んでおりますが、今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

本リリースに関するお問い合わせ先

サンネクスタグループ株式会社 総務グループTEL：03-5229-8839 E-Mail：ir_8945@sunnexta.co.jp問い合わせフォーム：https://www.sunnexta.co.jp/contact

ＴＲＵＮＫ株式会社の会社概要

設立：2015年７月代表取締役：西元 涼資本金：50百万円本社所在地：東京都渋谷区神南1-9-4 NCビル3FURL：https://trunk.company/事業内容：オンライン職業体験プラットフォームの運営事業

株式会社スリーＳの会社概要

設立：2017年４月（創業 2012年１月）代表取締役：田中 俊治資本金：58百万円本社所在地：東京都新宿区箪笥町35番地 日米TIME24ビルURL：https://www.3s-sss.co.jp/事業内容：・防犯、防災、警備及び安全に関するシステム等の企画、開発、販売、運営・損害保険代理業、生命保険代理業 他