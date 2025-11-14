キルギスのハチミツ専門店「ジェベックジョル」を運営する株式会社こぶた舎は、(1)トクトグル湖ハニー、(2)チチカン渓谷の赤い蜂蜜、(3)天山山脈ハイランドハニー、(4)クルミの森のはちみつの4商品の取り扱いを開始しました。





キルギス山の四兄弟





アラスカ、イースター島、南極大陸と旅好きの店長が、シルクロードを旅して出会った白いハチミツの味に感動して、キルギスのハチミツ専門店「ジェベックジョル(キルギス語でシルクロードの意味)」を2017年にスタートさせました。創業以来、駐日キルギス共和国大使館と連携してキルギスのPRと特産品の拡販に取り組んでいます。

中央アジアの天空の国、キルギス共和国の平均標高は2,989mで、ブータン、ネパール、タジキスタンに次いで4番目です。標高が高い国での養蜂は、たいていは蜜源となる花が乏しいのでほとんど見られません。しかしキルギス共和国は、国土のまわりを6～7,000m級の山脈に囲まれていて2,500mでも盆地といえます。山脈からの豊富な雪どけ水で標高2,500mの大地にも蜜源となる花が咲いていて「神様の別荘地」と呼ばれているほどです。キルギス共和国は、自然環境を活かした農業に取り組んでいて、国の目標として「オーガニック100％宣言」をしている、世界でも数少ない国のひとつです。





2025年9月から有楽町交通会館マルシェ、外務省グローバルフェスタ2025、オーガニックライフスタイルEXPO2025などで試験的にリリースした【キルギス山の四兄弟】は、(1)トクトグル湖ハニー、(2)チチカン渓谷の赤い蜂蜜、(3)天山山脈ハイランドハニー、(4)クルミの森のはちみつの4種類。お客様に試食していただいての対面販売が好評でしたので、オンラインショップに登場です。詳しくは、ジェベックジョルのオンラインショップをご覧ください。

有楽町交通会館マルシェ





■「ジェベックジョル」が取り扱うはちみつについて

2017年7月に東京銀座で開催された蜂蜜マニアの祭典、はちみつフェスタ2017(日本はちみつマイスター協会主催)で白くてクリーミィーな「ホワイトハニー」、ピンクの花の香りの「エスバルセットハニー」、標高3,000mのハーブが蜜源でノドのイガイガ対策に人気の「マウンテンハニー」をセットにした「白いはちみつ三姉妹」をデビューさせたところ大好評。キルギスの白いはちみつといえば、ジェベックジョルと評価されています。









■商品概要

商品名 ： キルギス山の四兄弟

発売日 ： 2025年11月20日(木)

種類 ： (1)トクトグル湖ハニー、(2)チチカン渓谷の赤い蜂蜜、

(3)天山山脈ハイランドハニー、(4)クルミの森のはちみつ

価格 ： 4種類ともに(税込)、Sサイズ50g 1,620円、Mサイズ150g 4,200円、

Lサイズ280g 7,800円の3サイズ。

販売場所： 首都圏のマルシェ、オンラインショップ

URL ： https://jhibekzholy.official.ec/









■会社概要

商号 ： 株式会社こぶた舎

代表者 ： 代表取締役 信田陽吉

所在地 ： 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-21-1276

設立 ： 2016年11月

事業内容： 食品輸入小売業

資本金 ： 500万円