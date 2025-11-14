当社の連結子会社である株式会社ピックルスコーポレーション(本社：埼玉県所沢市、代表取締役社長 影山直司)は、「ご飯がススムキムチ」シリーズ3品について「20g増量」キャンペーンを2025年11月18日から12月21日の期間限定で実施いたします。

物価高騰が続くなか、お客様の日頃のご愛顧に感謝し、生活応援の意味を込めて本キャンペーンを実施いたします。増量パッケージでは、ススムファミリーが鉢巻き姿でお客様の生活を応援します！





「ご飯がススムキムチ」シリーズ3品





【商品概要】

甘っ辛っうまっ!!な「ご飯がススムキムチ」シリーズの美味しさそのままで、20g増量しました。「ご飯がススムキムチ」は、かつお節などの魚介のうま味が、具沢山ヤンニョムによってご飯とよく絡み、ついついおかわりしたくなるこってりとした味わい。一般的なキムチに比べ辛さが控えめなので、辛いものが苦手なお子様にもおいしく召しあがっていただけます。また、独自の植物性乳酸菌Pne-12(ピーネ12)を配合しています。





商品名 ：ご飯がススムキムチ

名称 ：はくさいキムチ(刻み)

内容量 ：200g(180g＋20g)※1

賞味期限 ：製造日＋20日

保存方法 ：要冷蔵 10℃以下

販売期間 ：2025年11月18日～12月21日※2・3

希望小売価格：オープン価格

販売地域 ：全国※1・2





商品名 ：ご飯がススム辛口キムチ

名称 ：はくさいキムチ(刻み)

内容量 ：200g(180g＋20g)※1

賞味期限 ：製造日＋20日

保存方法 ：要冷蔵 10℃以下

販売期間 ：2025年11月18日～12月21日※2・3

希望小売価格：オープン価格

販売地域 ：全国※1・2





商品名 ：ご飯がススムカクテキ

名称 ：農産物キムチ(刻み)

内容量 ：160g(140g＋20g)※1

賞味期限 ：製造日＋20日

保存方法 ：要冷蔵 10℃以下

販売期間 ：2025年11月18日～12月21日※2・3

希望小売価格：オープン価格

販売地域 ：全国※1・2





※1 一部エリア・店舗では記載内容と異なる仕様の場合がございます

※2 一部エリアでは実施時期・期間が異なる場合があります

※3 天候不順などによる原料不良などやむを得ない事由により、販売期間を変更する可能性があります









【参考資料】

■「ご飯がススムキムチ」シリーズについて

発売当時「キムチは辛いもの」という考えが一般的でしたが、「子どもから大人まで家族みんなで食べられるキムチ」をコンセプトに、うま味があって濃厚ながら辛さを控えめにした甘口のキムチとして、2009年に発売されました。

現在では皆様のご愛顧により「ご飯がススムキムチ」シリーズの主力定番3品の累計販売数は、6億パック(2025年2月期実績)に到達いたしました。





ご飯がススムキムチシリーズ販売数





■植物性乳酸菌Pne-12(ピーネ12)について

ピックルスグループの研究開発により発見された独自の乳酸菌です(2015年10月に特許取得済)。

ご飯がススムキムチを始め、多くの製品に当社グループ独自の植物性乳酸菌Pne-12(ピーネ12)を配合しています。





特徴(1) 野菜をおいしく発酵させる

ぬか床由来の植物性乳酸菌で、数多くの中から選び抜かれているので野菜をおいしく発酵させるのがとても上手





特徴(2) おなかから元気な体づくりをサポート

マウス臨床実験では腸内の抗体量(IgA)を増やす働きを確認

※IgA：生体を守るための免疫物質の一つ。ウイルスや細菌から感染を守る働きをする。





当社独自の植物性乳酸菌





■関連コンテンツのご案内

株式会社ピックルスコーポレーションでは、「ご飯がススムキムチ」シリーズをさらに楽しんでいただくための情報発信を行っています。

公式X(旧Twitter)： https://x.com/p_susumu_ofcl





公式レシピサイトでは、シリーズ商品を使用したアレンジレシピを掲載しています。

URL： https://www.pickles.co.jp/recipe/

ブランドサイトでは、スペシャルコンテンツなどを掲載しています。

URL： https://www.gohangasusumu.jp/

ファン同士が交流できる公式ファンコミュニティサイト『ピックルス食堂』も運営中です。

URL： https://www.shokudo.pickles.co.jp/









■お客様からのお問合せ先

株式会社ピックルスコーポレーション営業本部

TEL：049-293-1104