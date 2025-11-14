株式会社ケイ・ウノ（証券コード：259A）2025年11月14日株式会社ケイ・ウノ（代表取締役CEO：青木 興一、本社：愛知県名古屋市、以下「当社という」）は、2025年11月14日本日、2025年9月期の決算発表を行いました。詳細は弊社IRサイトの決算資料をご覧ください。https://www.k-uno.co.jp/ir/

■2025年9月期 連結業績報告

2025年9月期の連結業績は、売上高は70億400万円、前期比105.2パーセント、経常利益は7,500万円、前期比32.2パーセント、当期純利益は2,200万円、前期比13.7パーセントとなりました。2025年9月期におきましては、推し活ニーズに合わせた商品の拡充として、VTuberや話題作のアニメ・漫画・ゲームなどのライセンスを取り入れた新作商品を多角的に展開したことに加え、地金相場の高騰も相まったことで、特に純金製フィギュアや18金製商品が高い人気を集めました。その他、2025年9月期より開始した中国本土へのグローバル展開が順調に推移したこと等により、売上高は過去最高値を更新いたしました。一方で、2025年9月期末にかけて発生した原材料価格の急騰に伴う売上原価の上昇、広告宣伝費の増加、販売手数料の増加等により増収減益となりました。

■2026年9月期 連結業績予想

2026年9月期の連結業績予想については、売上高は74億7,700万円、前期比106.8パーセント、営業利益は1億2,000万円、前期比117.6パーセント経常利益は1億400万円、前期比137.8パーセント、当期純利益は7,400万円、前期比328.7パーセントで増収増益となる見込みです。2026年9月期におきましては、ライセンス商品の国内外での更なる積極的な展開と、国内での新規出店や既存販路の強化により売上高の増加を見込んでおります。加えて、地金単価の高止まりに伴う売上原価率の上昇が見込まれる中でも製造効率向上施策の実施及びグループ全体の販管費の削減により、営業利益以下の各段階利益は前期を上回る見込みです。

詳細は以下よりご覧ください。

■2025年9月期 決算短信https://ssl4.eir-parts.net/doc/259A/tdnet/2719967/00.pdf■2025年9月期 決算説明資料https://ssl4.eir-parts.net/doc/259A/tdnet/2720000/00.pdf※決算説明動画及びスクリプト付き決算説明資料につきましては、2025年11月21日の公開を予定しております。

■株式会社ケイ・ウノについて

ケイウノは「オーダーメイドでお客様に特別な感動と喜びを贈り続ける」という想いのもと、オーダーメイドのジュエリー及び時計をデザインから製造・販売まで自社で一貫して行っております。80％、90％の満足を狙うよりも、お客様一人ひとりに合わせて100％の満足を提供し、お客様に特別な感動と喜びを贈ることができる企業でありたい。そのような想いから、当社グループはオーダーメイドを行っております。当社の歴史と想いは「ケイウノについて」（https://www.k-uno.co.jp/about/history/）よりご覧ください。

■会社概要

会社名：株式会社ケイ・ウノ（名証ネクスト 証券コード259A）代表者：代表取締役CEO 青木 興一所在地（本社）：〒464-0032 愛知県名古屋市千種区猫洞通3-9設立：1991年3月29日（創業1981年）事業内容：ジュエリー・時計の製造販売、オーダーメイド、リフォーム、修理資本金：5,504万円従業員数：578名（2025年９月末現在）URL https://www.k-uno.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ケイ・ウノ 経営企画課Tel: 080-7638-1240email: k-uno-ir@k-uno.co.jp