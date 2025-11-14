¥Í¥¯¥¹¥È¥¸¥§¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ë²»À¼¥¥ã¥×¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖLA-6000¡×¤È¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¼Ò¤ÎAI¼«Á³¸À¸ì½èÍý¥µー¥Ó¥¹¤òÏ¢·È
³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥È¥¸¥§¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§ÂçÀ¾ ¿·Æó¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î²»À¼¥¥ã¥×¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖLA-6000¡×¤¬¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëAI¼«Á³¸À¸ì½èÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖAzure AI Speech¢¨1¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¡Ë¤Î¸þ¾å¡×¡Ö¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤Ø¤Î»Ù±ç¶¯²½¡×¡Ö¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ëー¥º¤«¤é¡¢AIµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢AI¤Ë¤è¤ë²»À¼Ç§¼±¡¿¥Æ¥¥¹¥È¤Ø¤ÎÊÑ´¹µ¡Ç½¤òCTI¥µー¥Ó¥¹¢¨2¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ç³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊCTI¥µー¥Ó¥¹¤ÈAI¥µー¥Ó¥¹´Ö¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÏ¢·È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡ÖLA-6000¡×¤ò¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¼Ò¤Î¡ÖAzure AI Speech¡×¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¡¢µ¡Ç½³È½¼¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌÏÃÃæ¤Î²»À¼¥Çー¥¿¤¬¡ÖAzure AI Speech¡×¤ËÁ÷¤é¤ì¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥Æ¥¥¹¥È¥Çー¥¿¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Æ¥¥¹¥È¥Çー¥¿¤Ï¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¸þ¤±¤ÎFAQ¼«Æ°É½¼¨¤ä¡¢´ÉÍý¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡¦¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¢´¶¾ðÊ¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¯¥¨¥¹¥«¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÇÃÙ±ä¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤äÂÐ±þÉÊ¼Á¤Î²þÁ±¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È Azure AI Speech ¤È¤Ï²»À¼Ç§¼±¡ÊSpeech to Text¡Ë¡¢¥Æ¥¥¹¥ÈÆÉ¤ß¾å¤²²»À¼²½¡¢¼«Æ°ËÝÌõ¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¡¢¼«Á³¸À¸ì¤ÎÂÐÏÃ¤ò½èÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅý¹çÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢²»À¼Ç§¼±µ¡Ç½¤Ï¹â¤¤¿®ÍêÀ¤ò»ý¤Ä¥¯¥é¥¦¥ÉAPI¤È¤·¤Æ¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢´ë¶È¸þ¤±¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ð½à¤âËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËËÜµ¡Ç½¤ò¤ªµÒÍÍ´Ä¶¤Ç¼Â¾Ú¤·¡¢¹ÈÏ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨ÆÀ¤ëºÇÅ¬¤Êµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨2¡§CTI¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÏComputer Telephony Integration¤ÎÎ¬¡£ÅÅÏÃ¤äFAX¤È¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅý¹ç¤·¡¢ÅÅÏÃ±þÂÐ¶ÈÌ³¤ò¹âÅÙ²½¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¶ÈÌ³¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¡¢¸ÜµÒ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ÈÅÅÏÃ¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Åª³Î¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
CTI¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëAIµ¡Ç½Ï¢·È¤Ø¤Î¥Ëー¥º
¸½ºß¤´ÍøÍÑÃæ¤ÎÂç·¿CTI¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÍøÍÑ¤ò´õË¾¤¹¤ëAI¥µー¥Ó¥¹¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎAIµ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËCTI¥µー¥Ó¥¹Á´ÂÎ¤Îºþ¿·¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿Âç¤Ê¥³¥¹¥È¤È»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤¬AIµ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡ÖLA-6000¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¤´ÍøÍÑÃæ¤ÎCTI¥µー¥Ó¥¹¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³èÍÑ¤·¡¢É¬Í×¤ÊAI¥µー¥Ó¥¹¤ò½ÀÆð¤ËÏ¢·È¤µ¤»¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢CTI¥µー¥Ó¥¹¤ÎÊÑ¹¹¤äºþ¿·¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÌµÂÌ¤ÊÈñÍÑ¤ä¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
LA-6000 ÀÜÂ³²ÄÇ½CTI¥µー¥Ó¥¹¡¿AI¥µー¥Ó¥¹
ÀÜÂ³²ÄÇ½CTI¥µー¥Ó¥¹
¡¦UNIVERGE SV9500CT¡ÊÄó¶¡´ë¶È¡§NEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡¦Cisco Unified Communications Manager¡ÊÄó¶¡´ë¶È¡§¥·¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ë¡¦Avaya Aura¡ÊÄó¶¡´ë¶È¡§ÆüËÜ¥¢¥Ð¥¤¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡¦NETTOWER CX-01¡ÊÄó¶¡´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©¾ðÊóÄÌ¿®¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡Ë¡¦Genesys Cloud/Engage¡ÊÄó¶¡´ë¶È¡§¥¸¥§¥Í¥·¥¹¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡¦CT-e1/SaaS¡ÊÄó¶¡´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë
ÀÜÂ³²ÄÇ½AI¥µー¥Ó¥¹
¡¦¡Ú¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¡ÛAzure AI Speech¡ÊÄó¶¡´ë¶È¡§ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡¦Enour CallAssistant¡ÊÄó¶¡´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥×¥Æー¥¸¡Ë¡¦ForeSight Voice Mining¡ÊÄó¶¡´ë¶È¡§£Î£Ô£Ô¥Æ¥¯¥Î¥¯¥í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡¦RECAIUS ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¥×¥é¥¹¡ÊÄó¶¡´ë¶È¡§Åì¼Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡¦U-cube cogni¡ÊÄó¶¡´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Í¥¯¥¹¥È¥¸¥§¥ó¡Ë
CTI¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈAI¥·¥¹¥Æ¥à¡¢°Û¤Ê¤ëµ»½ÑÎÎ°è¤ò¡Ö¤Ä¤Ê¤²¤ë¡×¥Í¥¯¥¹¥È¥¸¥§¥ó¤Î¶¯¤ß
CTI¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈAI¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÀìÌçµ»½ÑÎÎ°è¤ËÂ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤ò±ß³ê¤ËÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÁÐÊý¤Îµ»½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ¸«¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤Ë¤â½¾»ö¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢AIµ»½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìó10Ç¯Á°¤è¤êAI¤Ë¤è¤ë²»À¼Ç§¼±¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»º³ØÏ¢·È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤éÆó¤Ä¤Îµ»½ÑÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¡¢Åö¼Ò¤Ï¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¶È³¦¤ÎAI³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥«¥¹¥¿¥Þー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤È¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤Î¶ÈÌ³Éé²Ù·Ú¸º¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
Åö¼Ò¤Ï20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢²»À¼¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Îµ»½Ñ³×¿·¤ËÂç¤¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢µ»½ÑÅª²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡¦¥×¥í¥È¥³¥ë¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿²»À¼ÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀÜÂ³À¤äµ»½Ñ³×¿·¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòº£¤ÎAI¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Ê²½¤ÈÍÑÅÓ¤Î¹¤¬¤ê¤«¤é¡¢²»À¼ÄÌ¿®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âAI¤Î³èÍÑ¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÅÅÏÃ¼õÉÕÁë¸ý¤ä¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤ÏAI¤Î³èÍÑ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¡ÖLA-6000¡×¤ÏCTI¤Ê¤É¤Î´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯AI¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¤¢¤ë¤¤¤Ï³èÍÑ¤ò¥¹¥àー¥º¤«¤Ä¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÈ¼¤¤¡¢¤³¤ÎÄÌÏÃÏ¿²»´ØÏ¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÈÎÇä·×²è¤È¤·¤Æ¤Ïº£¸å3Ç¯´Ö¤ÇÌó15²¯±ß¤ÎÇä¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡ÖAzure AI Speech¡×Ï¢·È¤ò´Þ¤á¡¢LA-6000¤Î¥Ëー¥º¤Ï³Î¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼þÊÕ¤Ë¤¢¤ë¡Ø¤¢¤é¤æ¤ëAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ù¤È¤ÎÏ¢·È¤ò²ÃÂ®¤·¡¢Åö¼Ò¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²»À¼¥¥ã¥×¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡¦¥·¥¹¥Æ¥à LA-6000¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÄÌÏÃÏ¿²»ÁõÃÖ¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢Ï¿²»¤·¤¿²»À¼¥Çー¥¿¤òAI¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î³°Éô¥µー¥Ó¥¹¤Ø¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ë¥¥ã¥×¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡Ê²»À¼¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤â»ý¤Ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£³èÍÑ¥Ëー¥º¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢´ûÂ¸¤ÎCTI¥·¥¹¥Æ¥à¤äÍÍ¡¹¤ÊAI¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.nextgen.co.jp/new/2025/04/20250424.html
¥Í¥¯¥¹¥È¥¸¥§¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï2001Ç¯¤ËÁÏ¶È¡¢ÅÅÏÃÄÌ¿®ÌÖ¤ËIP¡ÊInternet Protocol¡Ëµ»½Ñ¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÀìÍÑÀßÈ÷¤ò¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢²½¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢ÄÌ¿®²Á³Ê¤Î·àÅª¤ÊÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ»½Ñ³×¿·¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î²»À¼¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¿¿¿¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢´ë¶È¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä¥µー¥Ó¥¹¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î£´ÂçÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿°ìÈÌ´ë¶È¸þ¤±¾¦ºà¤Ï¡¢´±¸øÄ£»Ï¤áÂ¿¤¯¤ÎÂç´ë¶È¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢³¤³°¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤ÎÀÜÂ³¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯¿®ÍêÀ¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃßÀÑ¤·¤¿µ»½Ñ¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ð¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ï²»À¼ÄÌ¿®¤Ë´Ø¤¹¤ëÉý¹¤¤¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä¥µー¥Ó¥¹¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¯¥é¥¦¥É PBX¥µー¥Ó¥¹¡ÊÆâÀþÅÅÏÃ¸ò´¹¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢²½¡¦¥¯¥é¥¦¥É²½¡Ë¡¢²»À¼¼ýÏ¿¤ÈAI¤Ë¤è¤ë²»À¼Ç§¼±¥·¥¹¥Æ¥à¡¢CPaaS¡ÊÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼êÃÊ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿DX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥¯¥é¥¦¥É²»À¼¥µー¥Ó¥¹´ðÈ×¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Î»ö¶È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦´ë¶È¶ÈÌ³¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥¯¥é¥¦¥É²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥ÉDX»ö¶È¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ëÊ£»¨¤Ê²Ý¶â¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥íー¥³ー¥É¥¯¥é¥¦¥É²½¤ä¶ÈÌ³¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò´Þ¤á¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¯¥é¥¦¥É²½»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢Åö¼Ò¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿µ»½Ñ¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸ÜµÒ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥ê¥Õ¥È¤ä¥·¥Õ¥È¤Î»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Î»ö¶È²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¼° Web ¥µ¥¤¥È: https://www.nextgen.co.jp/ ¸ø¼° Facebook ¥Úー¥¸: https://www.facebook.com/NextGen.Inc¢¨·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
