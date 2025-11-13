CoreValue株式会社は、企業のX（旧Twitter）アカウントが直面する「シャドウバン」問題を解決するためのコンサルティングサービスの提供を開始します。単発3万円（税別）で、シャドウバン解除までの一貫したサポートを提供します。

Xマーケティングにおけるシャドウバン問題の深刻化

近年、企業のマーケティング戦略においてSNSの活用は不可欠となっています。特にX（旧Twitter）は情報拡散力が高く、ビジネスコミュニケーションツールとして多くの企業に利用されています。日本国内のX利用者数は4,500万人を超え、世界的にも重要なSNSプラットフォームとしての地位を確立しています。しかし、多くの企業がXを活用する中で「シャドウバン」と呼ばれる現象に直面しています。シャドウバンとは、アカウントの投稿がフォロワー以外に表示されなくなったり、検索結果から除外されたりする状態を指し、企業の情報発信に大きな障壁となっています。「CoreValue株式会社では、SNS運用代行業務を通じて数多くの企業からシャドウバン問題についての相談を受ける中で、この課題解決に特化したサービスの必要性を認識しました。X運用において、シャドウバンはビジネス成長の大きな妨げとなっています。当社の知識を活かし、この問題で悩む企業をサポートしたい」と代表の田邊氏は話しております。

専門家によるコンサルティングでシャドウバン解除を実現

CoreValue株式会社のシャドウバン解除サービスは、同社がこれまで培ってきたX運用のノウハウを活かしたコンサルティングです。同社はこれまでに数多くの企業アカウントの運用を手がけ、アカウント開設から3ヶ月で1万フォロワー達成などを始めとした数多くの実績を持っております。本サービスの特長は以下の通りです1. 初回ミーティングによる原因特定：コンサルタントがアカウントの状態を詳細に分析し、シャドウバンの具体的な原因を特定します。2. 継続的なチャットサポート：原因特定後、解除に向けた具体的な施策をチャットでサポートし、クライアントの疑問や不安にリアルタイムで対応します。3. 再発防止のためのアドバイス：シャドウバン解除後も、今後同様の問題が発生しないための運用方法や注意点について、詳細なアドバイスを提供します。4. 明確な料金体系：シャドウバン解除まで何度でもサポートを受けられる価値あるサービスを、単発3万円（税別）という分かりやすい料金で提供。追加費用は一切発生しません。

サービス概要

サービス名：Xシャドウバン解除コンサルティング 料金：30,000円（税別）/単発 対象：Xアカウントのシャドウバンに悩む企業・個人事業主 内容： - 初回ミーティングによる原因分析（オンライン対応） - チャットによる丁寧なサポート - シャドウバン解除までの具体的なアクションプラン提供 - 再発防止のための運用アドバイス

実績

弊社のX運用代行の実績の一部を記載させていただきます。・1ヶ月の採用お問い合わせ数7件・約３ヶ月で企業アカウントフォロワー（0⇨10,000人）・１ヶ月でフォロワー（7,000→15,000人）・企業アカウント2ヶ月半でフォロワー（7,000→20,000人）・１ヶ月弱でオンラインサロン100人加入・１ヶ月で経営者アカウントフォロワー（0→1,000人）・コーチングや講座等の30件以上の受注実績・２ヶ月目でクライアント数百万円のTOB案件を受注・2日で1投稿100万インプ・クライアント2週間弱で１ポスト650万回インプ・クライアント１ヶ月半でabema TV取材依頼・クライアント１ヶ月で30万円のBtoB案件受注・クライアント数万回インプ多数・お問合せ数3倍

会社概要・お問い合わせ先

会社名：CoreValue株式会社 所在地：静岡県掛川市葛川305-1スカイロイヤル12 ３C 代表者：代表取締役 田邊光史郎 事業内容：SNS運用代行、デジタルマーケティングコンサルティング 設立：[2024年4月15日] URL：[https://xn--2qq52eu3bc3s.jp]