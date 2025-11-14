「寝ても疲れが取れない…」2人に1人以上が悩む睡眠の質。悩みを解消するために取り組んでいることとは？アロマへの期待も

株式会社NEXER

■最近、よく眠れている？

「寝ても疲れが取れない」「なんだか熟睡できていない気がする」など、睡眠の質に関する悩みを持つ方は多いです。とくに、現代社会のストレスや生活習慣の変化により、多くの方の睡眠の質は低下傾向にあると言われています。

ということで今回はライブラナチュテラピー株式会社と共同で、20代～60代の男女500名を対象に「睡眠の悩み」についてのアンケートを行いました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとライブラナチュテラピー株式会社による調査」である旨の記載

・ライブラナチュテラピー株式会社（https://aroma-libra.com/）へのリンク設置

「睡眠の悩みに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2025年10月28日 ～ 10月31日

調査対象者：20代～60代の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：日ごろの睡眠に悩みを感じていますか？

質問2：どのような睡眠の悩みがありますか？当てはまるものを全て選んでください。

質問3：睡眠の質を改善するために現在取り組んでいることはありますか？

質問4：具体的に何を行っていますか？特に意識していることをひとつだけ選んでください。

質問5：その理由を教えてください。

質問6：睡眠の質改善を目的にアロマオイルを使用したことはありますか？

質問7：使用してみてどうでしたか？

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■56.6％が、日ごろの睡眠に悩みを「感じている」

まず、日ごろの睡眠に悩みを感じているかを聞いてみました。

「とても感じている」「やや感じている」を合わせると、日ごろの睡眠に悩みを持つ方は全体の56.6％に上りました。

多くの方が、日々の生活で質の高い睡眠を得られておらず、潜在的な疲労や不調を抱えている現状を示しています。

次に、どのような睡眠の悩みがあるのかを聞いてみました。

睡眠の悩みのトップは「寝つきが悪い」、次いで「夜中に何度も目が覚める」が続き、多くの回答者が入眠から維持までの全段階で問題を抱えています。

また、「眠りが浅く疲れが取れない」「朝スッキリ起きられない」といった項目も多く選ばれており、睡眠時間の長さよりも「質」に不満を感じているようです。

■31.8％が、睡眠の質を改善するために現在取り組んでいることが「ある」

続いて、睡眠の質を改善するために現在取り組んでいることはあるのかを聞いてみました。

「取り組んでいることがある」と回答した方は約3割にとどまりました。

半数以上が睡眠に悩みを抱えながらも、約7割は具体的な行動に移せていない現状が分かります。



「取り組んでいることがある」と回答した方に、具体的に何を行っているのかを聞いてみました。

睡眠改善の取り組みでは、「就寝時間・起床時間を一定にする」が最も多く、生活リズムの安定が基礎的な対策として重視されていることが分かります。

次に、「温かい飲み物や入浴でリラックスする」「軽いストレッチ・ヨガをする」など、リラックスや身体を整える行動が続きました。

一方で、「寝具の見直し」や「サプリメント」など、環境や補助的なアイテムを活用する取り組みも一定数見られ、多角的なアプローチで対処していることが分かります。

次に、それぞれの回答理由をくわしく聞いてみました。



「就寝時間・起床時間を一定にする」回答理由

・時間を決めることにより身体が自然に一日の流れを覚えてくれるから。(30代・女性)

・規則正しい生活リズムを作ることが、良い睡眠のためには大事だと感じているから。(30代・男性)

・簡単にできることから始めたいから。(40代・女性)



「温かい飲み物や入浴でリラックスする」回答理由

・筋肉がほぐれ、程よい疲れが眠りに誘導してくれるから。(50代・男性)

・ゆったりとお風呂に入って体の芯まで温まります。(60代・女性)

・気分転換してリフレッシュ出来る。(60代・女性)



「軽いストレッチ・ヨガをする」回答理由

・何度もトイレに行くのでむくみとか流すものを流して寝るようにしている。(30代・女性)

・ストレッチをして身体をリラックスさせる事が睡眠障害解消につながるかと思いました。(50代・女性)

・自律神経を整える事をしたいから。(60代・女性)



「サプリメントを利用する」回答理由

・最近は大変クオリティの高い睡眠サプリがたくさん発売されているから。(40代・女性)

・主治医の判断です。(60代・女性)

■アロマオイルによる睡眠ケアはこれから広がる？ 今後注目のリラックス習慣に

最後に、睡眠の質改善を目的にアロマオイルを使用したことがあるのか聞いてみました。

結果は7.8％と、現時点ではまだ多くはないものの、今後注目が高まるリラックスケアのひとつといえそうです。

香りを取り入れることで気持ちを落ち着かせ、眠りの質を整えるアロマ睡眠法は、ストレス社会において今後さらに広がる可能性があります。

次では、アロマオイルを使用してみた方に感想を聞いてみました。



アロマオイルを使用してみてどうだった？

・リラックスできて疲れが軽くなりよく眠れるようになりました。(30代・女性)

・心地よく眠れた気がする。(40代・女性)

・ゆっくりした気持ちになった。(40代・女性)

・ふわふわした気持ちになる。(40代・女性)

・リラックスできるので､よかったです。(50代・女性)

アロマオイルを試した多くの方は、「リラックスできた」「心地よく眠れた」といった肯定的な効果を実感しています。

「疲れが軽くなった」「ふわふわした気持ちになる」などのコメントから、精神的なリラックスが睡眠の質の向上に直結していることが分かります。

香りの力による穏やかなリラックス効果が、快眠につながっていることがうかがえます。

■まとめ

今回は、睡眠に関する悩みに関する調査を行い、その結果について紹介しました。

多くの方が「寝つきの悪さ」や「疲れが取れない」など睡眠の悩みを抱えているにもかかわらず、具体的な対策に取り組めているのは約3割です。

多くの方が、「就寝時間の一定化」といった生活習慣の改善を基本としつつ、入浴やストレッチで自然なリラックスを試みています。

一方で、アロマオイルなどの補助的なアイテムの利用率は低く、導入や継続の手軽さが課題として見えました。

睡眠の質を高めるためにアロマを取り入れたい方は、高品質なアロマオイルを扱うお店で自分にぴったりのアロマオイルを探してみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとライブラナチュテラピー株式会社による調査」である旨の記載

・ライブラナチュテラピー株式会社（https://aroma-libra.com/）へのリンク設置

【ライブラナチュテラピー株式会社について】

本社所在地：兵庫県西宮市戸田町6-1 フォレスタ西宮2階

代表取締役：松本 純治

TEL: 0798-36-2277

事業内容：自社ECサイトの運営、アロマスクールの運営、OEM事業

・ONLINE SHOP：https://aroma-libra.com

・LIBRA AROMA SCHOOL：https://www.libra-school.net/

・Aroma OEM Lab. ：https://aroma-oem.com



【株式会社NEXERについて】

本社：〒171-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

Tel：03-6890-4757

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作