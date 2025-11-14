Dr.苫米地英人による自己変革の技術を徹底解説 「武術に学ぶ 一瞬で自分を変える技術 さらに自分のリミッターをはずす」電子書籍版が発売開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334422&id=bodyimage1】
認知科学者 Dr.苫米地英人による「武術に学ぶ 一瞬で自分を変える技術 さらに自分のリミッターをはずす」が、2025年11月14日より電子書籍として販売開始されました。
購入ページ
https://amzn.to/4pb4VNI
武術が示す 無意識を書き換えるための実践メソッド
古来の武術には、身体と心をひとつのシステムとして扱う独自の技術があります。
本書では、沖縄拳法空手をはじめとした武術の原理を基に、無意識へのアクセスと内部表現の書き換えを通して、行動や能力を変える方法を解説します。
武術家が使う身体操作の裏側には、脳と心の構造を超えた無意識の力が存在します。
それを日常に応用するための具体的な視点と技術が、本書には網羅されています。
主な内容
第1章 武術と身体の使い方
プロ格闘家 菊野克紀選手インタビュー
身体操作や意識の使い方について、実践者の視点から語る。
第2章 武術の真髄
沖縄拳法空手六代目 山城美智師範インタビュー
伝統の中に受け継がれてきた技術と哲学をひもとく。
第3章 内部表現の一瞬の書き換え
人はどのようにして変化を起こせるのか。
武術と認知科学を融合させ、そのメカニズムを解説。
本書のポイント
・武術を自己変革の技術として捉える独自のアプローチ
・行動や思考を変えるための内部表現の書き換えを分かりやすく説明
・武術家へのインタビューにより実践的な理解が深まる内容
・心身の使い方を改善したい読者に向けた実用的な示唆が満載
武術の原理を日常に応用し、自分を変えるきっかけを手にしたい方は、この機会にぜひ電子書籍版をお試しください。
購入はこちら
https://amzn.to/4pb4VNI
■書籍情報
書名：武術に学ぶ 一瞬で自分を変える技術 ～さらに自分のリミッターをはずす！ 電子版
著者：苫米地 英人
出版社：株式会社サイゾー
電子版発売日：2025年11月14日
URL：https://amzn.to/4pb4VNI
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
株式会社サイゾー
URL：https://cyzo.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社サイゾー
認知科学者 Dr.苫米地英人による「武術に学ぶ 一瞬で自分を変える技術 さらに自分のリミッターをはずす」が、2025年11月14日より電子書籍として販売開始されました。
購入ページ
https://amzn.to/4pb4VNI
武術が示す 無意識を書き換えるための実践メソッド
古来の武術には、身体と心をひとつのシステムとして扱う独自の技術があります。
本書では、沖縄拳法空手をはじめとした武術の原理を基に、無意識へのアクセスと内部表現の書き換えを通して、行動や能力を変える方法を解説します。
武術家が使う身体操作の裏側には、脳と心の構造を超えた無意識の力が存在します。
それを日常に応用するための具体的な視点と技術が、本書には網羅されています。
主な内容
第1章 武術と身体の使い方
プロ格闘家 菊野克紀選手インタビュー
身体操作や意識の使い方について、実践者の視点から語る。
第2章 武術の真髄
沖縄拳法空手六代目 山城美智師範インタビュー
伝統の中に受け継がれてきた技術と哲学をひもとく。
第3章 内部表現の一瞬の書き換え
人はどのようにして変化を起こせるのか。
武術と認知科学を融合させ、そのメカニズムを解説。
本書のポイント
・武術を自己変革の技術として捉える独自のアプローチ
・行動や思考を変えるための内部表現の書き換えを分かりやすく説明
・武術家へのインタビューにより実践的な理解が深まる内容
・心身の使い方を改善したい読者に向けた実用的な示唆が満載
武術の原理を日常に応用し、自分を変えるきっかけを手にしたい方は、この機会にぜひ電子書籍版をお試しください。
購入はこちら
https://amzn.to/4pb4VNI
■書籍情報
書名：武術に学ぶ 一瞬で自分を変える技術 ～さらに自分のリミッターをはずす！ 電子版
著者：苫米地 英人
出版社：株式会社サイゾー
電子版発売日：2025年11月14日
URL：https://amzn.to/4pb4VNI
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
株式会社サイゾー
URL：https://cyzo.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社サイゾー
プレスリリース詳細へ