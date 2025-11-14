様々なスケールのフィギュア、プラキットに使用できる「INMONデカールシリーズ」に第四弾が登場！過去作「vol.1～3弾」も再販！【2025年11月13日受注開始】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、様々なスケールのフィギュア、プラキットに使用できる「INMONデカールシリーズ」の受注を開始いたします。
ＩＮＭＯＮデカールセット vol.4
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333841&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333841&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333841&id=bodyimage3】
ＩＮＭＯＮデカールシリーズに、病み系ギャルをイメージした第4弾が登場！
様々なスケールのフィギュア、プラキットに使用できるINMONデカールに第四弾が登場です。
今回は”病み系ギャル”をモチーフに、蝶や薔薇など多様なINMONをご用意。
AMAKUNI『GALHolic』シリーズでもデザインを担当する「しゃしゃき」氏が筆を走らせました。
このデカールを使えば、見慣れたフィギュアたちも普段とは違った表情をあなたに見せることになるでしょう。
大小の2種のデカールセットをご用意し、あなたの全ての欲望にお応えいたします。
※イベント等で先行販売する可能性がございます。
◆商品情報◆
●商品名／
・ＩＮＭＯＮデカールセット vol.4 １/４～１/７スケール用
・ＩＮＭＯＮデカールセット vol.4 １/８～１/１２スケール用
●価格／各1,100円（税込）
●発売予定／2026年3月
●素材／水転写デカールシート
●サイズ／H192mm×W128mm
●イラスト製作／しゃしゃき
●発売元／ホビージャパン
●JAN／
・ＩＮＭＯＮデカールセット vol.4 １/４～１/７スケール用：4981932525839
・ＩＮＭＯＮデカールセット vol.4 １/８～１/１２スケール用： 4981932525846
●販売／全国ホビー専門店、通販ショップ他
ＩＮＭＯＮデカール vol.1～3
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333841&id=bodyimage4】
ＩＮＭＯＮデカール vol.4の発売を記念し、過去作vol.1～3弾が再登場！
ＩNMONデカールvol.4の発売を記念し、ご好評いただいております過去作vol.1～3も再度ご用意いたしました。
このデカールを使えば、見慣れたフィギュアたちも普段とは違った表情をあなたに見せることになるでしょう。
1/4～1/7用と、1/8～1/12用の2種のデカールセットをご用意し、あなたの全ての欲望にお応えいたします。
※イベント等で先行販売する可能性がございます。
◆商品情報◆
●商品名／
・ＩＮＭＯＮデカールセット vol.1 １/４～１/７スケール用
・ＩＮＭＯＮデカールセット vol.1 １/８～１/１２スケール用
・ＩＮＭＯＮデカールセット vol.2 １/４～１/７スケール用
・ＩＮＭＯＮデカールセット vol.2 １/８～１/１２スケール用
・ＩＮＭＯＮデカールセット vol.3 １/４～１/７スケール用
・ＩＮＭＯＮデカールセット vol.3 １/８～１/１２スケール用
●価格／各1,100円（税込）
●発売予定／2026年3月
●素材／水転写デカールシート
●サイズ／H192mm×W128mm
●イラスト製作／vol.1 おにぎりくん（アリスソフト）/ vol.2 ZOL（LILITH）/ vol.3 織音（アリスソフト）
●発売元／ホビージャパン
●JAN／
・ＩＮＭＯＮデカールセット vol.1 １/４～１/７スケール用：4981932525853
・ＩＮＭＯＮデカールセット vol.1 １/８～１/１２スケール用：4981932525860
・ＩＮＭＯＮデカールセット vol.2 １/４～１/７スケール用：4981932525877
・ＩＮＭＯＮデカールセット vol.2 １/８～１/１２スケール用：4981932525884
・ＩＮＭＯＮデカールセット vol.3 １/４～１/７スケール用：4981932525891
・ＩＮＭＯＮデカールセット vol.3 １/８～１/１２スケール用：4981932525907
●販売／全国ホビー専門店、通販ショップ他
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
（C）HOBBY JAPAN
◆関連リンク◆
●AMAKUNI公式サイト／https://amakuni.info/
●しゃしゃき氏 公式Xアカウント／https://x.com/@sasakisaki9646
配信元企業：株式会社ホビージャパン
プレスリリース詳細へ