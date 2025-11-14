フレンドシップ ベース at ケイト・スペード ニューヨーク銀座旗艦店でKSDuo（ケーエスデュオ）と楽しむカスタマイズ ワークショップの２回目を開催

タペストリー・ジャパン合同会社＊お渡しするワッペンの数には制限があります。 ＊スペードの色は店舗によって違います。

この度、ケイト・スペード ニューヨークは、2025年11月15日(土)より期間限定で、銀座旗艦店3階にてブランドが大切にしてきた“つながり”や“前向きな日常”を共有する場所として誕生したコミュニティイベント「フレンドシップ ベース at ケイト・スペード ニューヨーク」の第2回目を開催いたします。また、11月12日(水)より開始する阪急うめだ本店ポップアップショップと、12月11日(木)より開始する渋谷スクランブルスクエア ポップアップショップ内でも体験していただけます。

「フレンドシップ ベース at ケイト・スペード ニューヨーク」は、ブランドが大切にしてきた“つながり”や“前向きな日常”を共有する場所として誕生しました。誰もが気軽に立ち寄れるコミュニティスペースとして、KSDuo（ケーエスデュオ）の多彩なスタイルを体験できる展示とともに、今回はキーチェーンストラップのカスタマイズ体験をご用意。ブランドのホームタウンであるニューヨークをイメージしたワッペンを使って、自分だけのキーチェーンをその場でデコレーションしていただけます。バッグと一緒に楽しめるアクセントとして、KSDuo（ケーエスデュオ）の4wayスタイルのように、気分やシーンに合わせて“今の自分”を楽しむきっかけとなる体験を提供します。

【フレンドシップ ベース at ケイト・スペード ニューヨーク】

- 会場：銀座旗艦店 3階 （〒104-0061東京都中央区銀座5-5-19）- 開催日時：2025年11月15日(土)~11月30日（日）- 参加条件：期間中銀座旗艦店にて11,000円(税込み)以上のお買い上げ。店頭のQRコードより公式LINE友だち登録のうえ、参加クーポンを使用済みにチェック

【ケイト・スペード ニューヨーク Holiday 2025 コレクション ポップアップ ショップ】

阪急うめだ本店

- 会場： 1階 バッグアトリエ イベントスペース（大阪府大阪市北区角田町8-7）- 開催日時：2025年11月12日(水) ― 11月18日（火）- 参加条件：期間中の該当店舗にて22,000円(税込み)以上のお買い上げ

渋谷スクランブルスクエア

- 会場： ショップ＆レストラン５階 ＋Ｑ（プラスク）グッズ内 Event Stage５B（東京都渋谷区渋谷2-24-12）- 開催日時：2025年12月11日(木) ― 12月17日（水）- 参加条件：期間中の該当店舗にて11,000円(税込み)以上のお買い上げ。店頭のQRコードより公式LINE友だち登録のうえ、参加クーポンを使用済みにチェック

*なくなり次第終了となります。

*イベント内容が変更になる場合がございます。公式インスタグラムアカウントで変更に関するお知らせをさせていただくことがあります。

左から：ケーエスデュオ クロスボディ バッグ ブラック、カシューミルク \52,800、 ケーエスデュオ スエード クロスボディ バッグ バーントセージ \52,800、 ケーエスデュオ ダウンタウン レオパード ヘアカーフ クロスボディ バッグ レオパードマルチ \62,700、 ケーエスデュオ シアリング クロスボディ バッグ ミントフロスティング \62,700、 ケーエスデュオ シアリング ベア クロスボディ バッグ ブラックマルチ \71,500、 ケーエスデュオ グレーズドレザー クロスボディ バッグ マーケットパープル \52,800 すべて税込み価格。 サイズ：22cm × 27cm × 7cm

KSDuo（ケーエスデュオ）は、クロスボディ、ショルダー、ベルトバッグ、クラッチバッグの4通りの持ち方が可能な、ケイト・スペード史上最も汎用性の高いデザイン。取り外し・調節可能なストラップにより、ライフスタイルや気分に合わせて自由自在にスタイリングを楽しめます。シーンに応じて、ストラップを長めに調整すればアクティブなクロスボディスタイルに。ウエストに巻けばポーチ付きのベルトバッグとしてカジュアルな装いにもマッチし、肩掛けでスマートな印象のショルダーバッグにもなります。ストラップを外せばクラッチバッグとしてフォーマルな場面にも対応し、ひとつのバッグで、オン・オフ問わず幅広いスタイルを叶えることができます。コンパクトながらも収納力を備え、あらゆるシーンで活躍する頼れる存在です。

- コレクションページ：こちら(https://www.katespade.jp/shop/collection/ksduo?&utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=20251114&utm_id=FY26_Holiday)- 提供データ：こちら(https://ourtapestry.sharepoint.com/:f:/s/KSJ_Marketing/EtmTN2wGG69NpQ4vmJd5ekoBC8v4W8KfbItKxU6FxwMLSA?e=GeE6dO)

kate spade new york：

1993年に6つの代表的なハンドバッグとともに登場したケイト・スペード ニューヨークは、どんなときもカラフルで、大胆な発想に富み、前向きであり続けてきました。今日では、ハンドバッグ、アパレル、ジュエリー、シューズ、ギフト、ホームウェアなど、毎日の生活に特別な彩りを添えるアイテムを提案するグローバルブランドに成長しました。私たちはいつだってオリジナリティーあふれる視点で、 perfectly imperfect lifestyle（完璧ではないけれども特別なライフスタイル）を送る世界中の女性たちのコミュニティーを応援します。ケイト・スペード ニューヨークはタペストリー・インクのブランドです。https://www.katespade.jp(https://www.katespade.jp/?&utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=20251114&utm_id=FY26_Holiday)

<掲載クレジット>

ブランド名：kate spade new york / ケイト・スペード ニューヨーク

問い合わせ先：ケイト・スペード カスタマーサービス

Tel: 050 5578 9152

https://www.katespade.jp(https://www.katespade.jp/?&utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=20251114&utm_id=FY26_Holiday)

・フレンドシップ ベース at ケイト・スペード ニューヨーク ページ：こちら(https://www.katespade.jp/event.html?&utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=20251114&utm_id=FY26_Holiday)

・ KSDuo（ケーエスデュオ） コレクションページ：こちら(https://www.katespade.jp/shop/collection/ksduo?&utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=20251114&utm_id=FY26_Holiday)

