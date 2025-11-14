株式会社 ホテル京阪（本社：大阪市中央区 社長：西川 正浩）が運営するホテル京阪 ユニバーサル・タワー（所在地：大阪市此花区）では、２０２６年１月４日(日)まで、クリスマスイベントを開催しております。 今年のクリスマスは、ホテル全体が雪の国に大変身。クリスマスの準備をするゆきだるまたちが、キラキラ輝くツリーとともにお客さまをお出迎えし、あたたかな冬の思い出を演出します。ホテルエントランスから、フロント・ロビーなど様々な場所でお迎えするゆきだるまをぜひ探してください。また、期間中にご宿泊のお子さまには、お菓子のプレゼントもご用意しております。 さらに、２０２５年１１月１９日（水）からは、クリスマスルームも登場いたします。「ＨＯ！ＨＯ！ＨＯ！ゆきだるまとサンタのバルーン・パーティー！」をテーマに、ゆきだるまとお持ち帰りいただけるバルーンで飾り付けをしたお部屋と、ゴールドや赤で「大人のクリスマスナイト」をイメージし女子会にもぴったりなお部屋の２種類をご用意いたします。 クリスマスの華やかなムードたっぷりの館内と、期間限定のお部屋を、ぜひお楽しみください。

【クリスマスイベント概要】

■装飾

期間

２０２６年１月４日（日）まで

場所

ホテルエントランス、大階段、ロビー、フロント など

■クリスマスプレゼント

お子さまを対象に、フロントにてスタッフがお配りいたします。

■クリスマスルーム

販売開始

２０２５年１１月１１日（火）～

宿泊期間

２０２５年１１月１９日（水）～２０２６年１月４日（日）

スーペリアルーム 「ＨＯ！ＨＯ！ＨＯ！ゆきだるまとサンタのバルーン・パーティー！」

広さ：３７平米ご利用人数：３～４名利用

【タワープレミアム】スーペリアルーム 「赤とゴールドに包まれた大人のクリスマスナイト」

広さ：３７平米ご利用人数：３～４名利用

【予約ＵＲＬ】

https://x.gd/nwUR6

■場所

ホテル京阪 ユニバーサル・タワー所在地： 大阪市此花区島屋６丁目２－４５アクセス： ＪＲゆめ咲線「ユニバーサルシティ」駅すぐ連絡先： ０６－６４６５－１００１ＵＲＬ： https://www.hotelkeihan.co.jp/tower/

https://newscast.jp/attachments/eYHUSCYgK0hddGcPuem5.pdf