兵庫県淡路島「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にある、アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島」では、2025年11月17日（月）から12月26日（金）まで、関西在住の方を対象とした特別企画「ありがとう関西キャンペーン」を開催いたします。本キャンペーンでは、関西地域（大阪・京都・兵庫・滋賀・三重・奈良）にお住まいの皆さまを対象に、事前WEB予約限定でアトラクションの「ライトチケット」を20％OFFで販売。これまで数多くの冒険を共にしてくださった関西の皆さまへ感謝の気持ちを込め、“何度でも楽しめる淡路島”でご家族が笑顔になれるひとときをお届けします。

■【体験ポイント】 はじめてでも安心！家族で楽しむ“体験型クエスト”

たくさんの関西のお客様に支えられ、淡路島で多くの笑顔を生んできた「ドラゴンクエスト アイランド」。皆さまへ“ありがとう”の気持ちを込めて、秋の特別な冒険チケットをご用意しました。初めての方も、久しぶりの方も、この機会に家族みんなで淡路島の大冒険へ！ 開催期間：2025年11月17日（月）～12月26日（金）販売開始：2025年11月14日（金）15:00より対象地域：関西2府4県（大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・三重県・奈良県）販売内容：事前WEB予約限定「ライトチケット」20％OFF販売媒体：アソビュー https://www.asoview.com/item/ticket/ticket0000045743/※前日の23:59まで予約可能利用方法：当日受付にて関西在住を証明できる身分証をご提示ください。内容：事前WEB予約限定で、「ライトチケット」が 20％OFF となるお得なキャンペーンを実施いたします。・大人（12歳以上）通常価格 3,400円～4,500円 → 2,720円～3,600円（20％OFF）・小人（5歳以上～11歳以下）通常価格 1,800円～2,500円 → 1,440円～2,000円（20％OFF）この秋だけの特別価格で、「ドラゴンクエスト アイランド」の冒険をぜひお楽しみください。HP：https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr

■『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』概要

「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の発売を記念し、2024年10月5日（土）より、2021年オープン当時に人気を博した『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』を復刻。ロトシリーズの世界観を軸に、サブクエストやオリジナルグッズ・オリジナルフードもパワーアップした「ドラゴンクエスト アイランド」で新たな冒険に出かけよう！（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX