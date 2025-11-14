ドイツのパフォーマンスバイクブランド「キャニオン（Canyon）」は、愛知県豊川市の「自転車屋まるいち 御油宿（ごゆしゅく）店」にて、最新モデルの試乗会を開催いたします。本イベントは、トライアスロン＆ロードバイク専門店としてリニューアルオープンを記念して行われる特別企画。普段は東京・八王子の「キャニオン東京テストセンター」やサイクルモードなど大型イベントでしか体験できないキャニオン試乗を、東海エリアのライダーにもお楽しみいただけます。

開催概要

開催場所： 自転車屋まるいち 御油宿店（愛知県豊川市御油町上河原53-1）開催日程： 2025年11月23日（日）10:00～16:00（最終貸出15:15）参加料金： 1枠 500円（税込）／45分（サドル高・エクステンションバーの簡易調整＋試乗時間を含みます）予約方法： オンライン事前予約制

https://miniapp.line.me/2005791014-54LyjlVd

試乗可能バイク一覧（予定）

◆ エアロード〈ロードバイク〉・CF SLX 7 Di2（2XS／～166cm）・CF SLX 8 AXS SPEED（XS／172～178cm）・CFR Tensor（S／172～178cm）・CFR Di2（M／178～184cm）◆ スピードマックス〈トライアスロンバイク〉・CF 8 Di2（XS／～166cm）・CF SLX DB Hawaii LTD 22（S／170～178cm）・CF SLX 8 AXS（M／178～186cm）※試乗モデル・仕様は予告なく変更となる場合があります。

ご予約～試乗の流れ

① オンライン予約：希望モデル／時間枠を選択し、事前決済② 受付：指定時刻に来場・スタッフがご案内③ セッティング：サドル高・ペダル交換・操作説明④ 試乗：実走約30分（スタッフ同伴なし）⑤ ご返却・相談タイム：購入・保証・メンテナンスなどの相談も可能

注意事項・アクセス

・小雨決行（荒天時は前日20:00時点の天気予報により中止判断）・中止の場合は登録メールアドレスへご案内のうえ参加費を全額返金・顔写真付き身分証明書（免許証・マイナンバーカードなど）必須・ヘルメット、ペダル、ボトルをご持参ください・自転車保険への加入を推奨・お車でご来場のお客様へ：自転車屋まるいち専用パーキングはございません。近隣のコインパーキングをご利用ください。

自転車屋まるいち 御油宿店について

トライアスロン＆ロードバイク専門店としてリニューアルオープンした「自転車屋まるいち 御油宿店」は、キャニオンバイクの納車・メンテナンス対応店として、愛知県を中心に多くのライダーをサポートしています。店舗では、購入後の点検・調整なども安心してご相談いただけます。

https://maruichi.org/

問い合わせ先

自転車屋まるいち 御油宿店TEL：0533-74-7001・営業時間平日 11:00~19:00 / 日曜 11:00~18:00・定休日水曜日 · 木曜日

https://maruichi.org/#form