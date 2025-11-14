ジャパンフードセレクション最高評価グランプリ受賞！ファーマインドのプレミアムいちご「いちみつ」を2025年12月より販売開始します

株式会社ファーマインド

青果の総合流通企業の株式会社ファーマインド（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼COO：小林 格）は、2025年12月より、今年開園した自社農園（株式会社ファーマ村いちご農園）で栽培したいちご「いちみつ」の販売を開始いたします。

生産量の安定化と品質向上、環境に配慮した最新設備を備えた自社農園で、技術を極めたスタッフたちが大切に育てたいちご「いちみつ」。ファーマインドのプレミアムいちご「いちみつ」の初出荷となります。そのおいしさは、食品評価制度のジャパンフードセレクションで高く評価され、最高賞のグランプリを受賞。食のプロが認めた、ひとつ上のおいしさのプレミアムいちごです。

【商品特徴】

・濃蜜なおいしさ

甘み・酸味・香りのバランスが良く、ジューシーで濃密な味わい。

ワンランク上のおいしさを追求したプレミアムいちごです。

・ジャパンフードセレクション 最高評価 グランプリ受賞

消費者の代表・フードアナリスト2万人が選ぶ、日本初の食品・食材評価制度の

ジャパンフードセレクションで最高評価のグランプリを受賞（2025年4月）。

そのおいしさが高く評価されました。

プロにも認められた、確かなおいしさの“いちご”です。

【ファーマインドのプレミアムいちごが「おいしい」理由】

・ファーマインドの生産法人で栽培 “おいしさ”のための先進の栽培施設で育てました

通常の土耕栽培・一般のパイプハウス栽培ではできない「美味しく育てる環境をコントロール」することが可能な施設を完備。遮光・保湿カーテンや温湯暖房、養液灌水装置など、生育環境を整えるあらゆる制御機器を統合して自動管理することで、いちごに適した生育環境を作っています。

これらのコントロール技術を極めたスタッフが指揮をとり、安定した食味と上質な味わいのいちごを育てています。

・出荷後も「いちごファースト」 ファーマインドだから実現できる、低温流通で食卓までお届け

農園内に約50坪の大型冷蔵庫を完備し、収穫後30分以内の予冷を目指しています。

予冷されたのち、冷蔵庫に直結したトラックのドッキングバースより専用の冷蔵トラックへ積載され、低温管理された状態でファーマインド青果センターへ運ばれます。

また、青果センターで冷蔵保管、仕分けされたのち、冷蔵トラックにて各店舗へお届けします。

【商品概要】

商品名 いちみつ

品 種 ロイヤルクイーン / みくのか

産 地 茨城県稲敷市（ファーマ村いちご農園）

時 期 12月～5月（予定）

ファーマインド自社生産ブランド「Team the F（チームエフ）」

新しい農業×自社農園、ファーマインドの生産事業ブランド「チームエフ」。日本各地の自社農園および提携農園で、いちごやぶどうなど、チームエフブランドの野菜・果物の生産・商品化を開始しています。先進の生産システム、徹底した栽培管理、独自の流通ネットワークなどにより、安定した食味と品質を実現。食の未来を見据えて、ファーマインドは新たな取り組みをはじめています。

ファーマインド自社農園のいちご

味わいの「いちみつ」と香りの「いちのか」の2種をラインナップ。

【いちのか 商品情報】

商品名 いちのか

品 種 かおりの

産 地 茨城県稲敷市（ファーマ村いちご農園）

時 期 12月～5月（予定）

※本リリースに使用している画像はすべてイメージです。

【商品に関する一般のお客様からのお問い合わせ先】

お客様センター TEL：０１２０-２７２-８７７

【受付時間】 ９～１２時/１３～１７時（土・日・祝日は除く）