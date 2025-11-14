日本で最も長い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団「Osaka Shion Wind Orchestra（略称:Shion）」を有する公益社団法人大阪市音楽団（本社:大阪市住之江区／理事長:石井徹哉）とOsaka Metroは、2025年12月4日(木曜日)にOsaka Metro千日前線 野田阪神駅、12月5日(金曜日)にOsaka Metro御堂筋線・長堀鶴見緑地線 心斎橋駅で「Osaka Metroコンサートmini」を鑑賞無料で開催します。

駅構内でコンサートをする本企画は、2019年に初めて開催し、2020年以降は密を避けるため開催を中止していましたが、2024年11月に再開しました。駅構内でコンサートを開催し、日頃なかなか音楽に触れる機会のない方にも気軽にお楽しみいただくことで、移動のためだけでなく、ワクワク楽しくなる駅空間の提供を目指します。プロの交響吹奏楽団の質の高い音楽を、日常生活の中で気軽にお楽しみいただける機会を提供し、音楽を通じて大阪を明るく元気にします。Osaka Metro に乗って「Osaka Metro コンサートmini」にぜひお越しください。

公演概要

１ 開催概要

(1) 野田阪神駅

日時：2025年12月4日(木曜日)第1部 13時30分から14時第2部 15時から15時30分場所：Osaka Metro千日前線 野田阪神駅 中東改札出て右手編成：混成四重奏（テナー・サクソフォン、トロンボーン、チューバ、打楽器）

プログラム■ ボレロ■ アンダー・ザ・シー（「リトル・マーメイド」より）■ スター・ウォーズ メインテーマ■ アイドル■ Funky Metro Road※やむを得ない事情により、出演者、曲目等が変更になる可能性があります。

(2) 心斎橋駅

日時：2025年12月5日(金曜日) 第1部 13時30分から14時第2部 15時から15時30分場所：Osaka Metro御堂筋線・長堀鶴見緑地線 心斎橋駅 Ｋ階段下りて左手編成：ホルン四重奏

プログラム■ 宇宙戦艦ヤマト■ ホール・ニュー・ワールド（「アラジン」より）■ レット・イット・ゴー ～ありのままで～（「アナと雪の⼥王」より）■ ジングルベル■ そりすべり※やむを得ない事情により、出演者、曲目等が変更になる可能性があります。

２ 料金

鑑賞無料（事前申し込み不要）※2025年12月5日(金曜日)の心斎橋駅の公演は、改札内での開催のため、乗車券の購入が必要です。

３ 注意事項

・やむを得ない事情により、コンサートを中⽌もしくは、縮⼩する場合があります。コンサート中止の際はOsaka Metro公式Xアカウント及びホームページでお知らせします。・ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。会場までの交通費は自己負担となります。・観覧席の用意はございません。※シート等での場所取りは禁止です。・公演中の録音/撮影は禁止です。・会場内において、スタッフの指示に従わない方や、他の来場者への迷惑行為が認められた場合には直ちにご退場いただきます。・鑑賞は無料ですが会場が混雑した際は入場制限を行う場合があります。・イベント当日の様子を、オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ、並びに大阪市高速電気軌道株式会社の広報担当者が撮影し、各社の社内報、イントラネット、公式ホームページ、公式SNS（YouTube、X等）等に掲載します。ご鑑賞のお客さまが上記広報物に映り込む場合がありますので、予めご了承ください。

４ 公演ページ

https://shion.jp/concert/metromini2025/

５ お客さまお問い合わせ先

オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラOsaka Metroコンサートmini事務局電話：0800-919-5508（土曜日・日曜日・祝日を除く10時から17時30分）

出演者プロフィール

Osaka Shion Wind Orchestra

2023年6月1日に楽団創立100周年を迎えた、日本で最も⻑い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団。1923年(大正12年)に誕生以来『Shion(しおん)』の愛称で親しまれ、2014年大阪市直営より⺠営化。2015年3月に「大阪市音楽団」より「Osaka Shion Wind Orchestra」と改称。クラシックからポピュラーまで誰もが楽しめるコンサートを展開し、各都市での演奏会や吹奏楽講習会、ＣＤ録音など、幅広い活動を通して音楽文化の向上と発展のために力を注いでいる。これまでに3度の大阪文化祭賞、日本民間放送連盟賞、日本吹奏楽アカデミー賞演奏部門賞、大阪芸術賞、なにわ大賞、クリティック・クラブ賞 特別賞を受賞。大阪・関西万博PRサプライヤー。現在、音楽監督に宮川彬良、首席客演指揮者にダグラス・ボストック、名誉芸術顧問に秋山和慶が就任している。

本リリースに関するお問い合わせ

公益社団法人 大阪市音楽団〒559-0022 大阪市住之江区緑木1-4-138フリーコール：0800-919-5508（土･日･祝を除く10:00～17:30）広報担当：前田