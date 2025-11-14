デジタル屋外広告（DOOH）市場規模、シェア、成長およびメーカー（2025-2035）
KD Market Insights は、『デジタル屋外広告（DOOH）市場の将来動向と機会分析 - 2025 年から 2035 年』という市場調査レポートを発表できることを嬉しく思います。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を下せるようになっています。本調査レポートでは、KD Market Insights の研究者が一次および二次の調査分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、そして go-to-market（GTM）戦略の理解を行っています。
世界のデジタル屋外広告（DOOH）市場に関する 調査報告書によると、2025年から2035年にかけての年平均成長率は12.9%で、2035年末には952億米ドルの 市場規模になると予測されています。2024年の市場規模は262億米ドルでした。
デジタル屋外広告（DOOH）市場規模、シェア、成長ドライバー、セグメンテーション、メーカー、将来展望
市場概要
デジタル屋外広告（DOOH）市場は、デジタル化が広告業界を再構築する中で世界的に急速な拡大を遂げています。DOOH は、ビルボード、交通機関、ショッピングモール、空港、デジタルストリートファニチャーなど公共空間に設置されたスクリーンを通じて表示されるデジタル広告を指します。従来の静的看板とは異なり、DOOH はリアルタイムコンテンツ、オーディエンスターゲティング、プログラマティック技術を統合し、より動的で魅力的な広告展開を可能にします。
消費者の注意がデバイスやプラットフォームに分散し続ける中、DOOH はブランドセーフで文脈的に適した高インパクトなコミュニケーション手段として広告主から注目されています。スマートシティの普及、デジタルサイネージネットワークの成長、データ分析の進化によって、DOOH はオムニチャネルマーケティングの重要な要素となっています。
日本、韓国、米国のような市場では、都市化、デジタルインフラ投資、交通・商業拠点における高品質ディスプレイへの消費者接触増加により、DOOH の普及が加速しています。データに基づく自動広告取引を可能にするプログラマティック DOOH（pDOOH）の採用は、効率性、パーソナライズ、測定性を高め、業界をさらに変革しています。
市場規模とシェア
世界の DOOH 広告市場は過去 10 年間で大きく成長し、アジア太平洋地域は現在、総収益の相当部分を占めています。特に日本は、先進的なデジタルエコシステム、技術に精通した都市人口、政府主導のスマートシティ推進に支えられ、地域を代表する市場の一つとなっています。
東京、大阪、横浜などの大都市圏には世界最先端の屋外デジタルディスプレイが多数設置されています。AI、顔認識、リアルタイムオーディエンス分析を統合したデジタルビルボードにより、ブランドは個別化されたインタラクティブなキャンペーンを展開できます。
グローバルでは、DOOH は柔軟性、インタラクティブ性、ROI の高さから、従来の屋外広告（OOH）から市場シェアを獲得しています。小売、車両、エンターテインメント、旅行、金融といった業界が主要な広告出稿者であり、ブランドストーリーテリング、新製品発表、ジオターゲティング広告などに DOOH を活用しています。
