2031年に市場規模2億ドルへ！エネルギー貯蔵および自動車用バウワーバッテリー用防爆バルブがEV・ESS安全革命を牽引
エネルギー貯蔵および自動車用バウワーバッテリー用防爆バルブとは、リチウムイオン電池やリチウムポリマー電池などの密閉型二次電池に搭載される安全機構の一種であり、電池内部の異常な圧力上昇時に、ガスを外部に放出して内部破裂を防ぐための圧力開放装置である。特に、エネルギー貯蔵システム（ESS）や電気自動車（EV）、ハイブリッド車（HEV）などに使用される大容量電池パックにおいては、熱暴走や短絡によるガス膨張リスクが高いため、確実かつ迅速に作動する防爆バルブの搭載が不可欠となっている。バウワー型構造（圧力制御＋流路誘導型）を採用することで、安全性だけでなく、作動後の電池ユニット内機能維持やガス排出の方向制御も可能となり、パック設計の柔軟性と安全性の両立に寄与する重要部品である。
電池業界全体がエネルギー密度の向上に注力する中、安全性に対する技術要件も年々高度化している。高容量化・高電圧化が進むことで、内部発熱やガス発生リスクが増加し、従来型の簡易ベントでは対応しきれないケースが増えている。そのため、バウワー型防爆バルブのように、事前に設定された圧力条件で確実に開放し、同時に火花・引火を抑制しつつ、特定方向にガスを排出する構造が求められている。これにより、バッテリー自体の安全性だけでなく、隣接モジュールや周辺電子部品への二次被害を最小化することが可能となる。さらに、製品の小型化や軽量化への対応も進められており、設計自由度の高さが製品選定の鍵となっている。
防爆バルブ業界では、安全認証・規格対応が重要な差別化要因となっている。特に車載用途においては、UN 38.3、IEC 62133、UL 2580など、国際的な電池安全規格への適合が必須であり、バルブ単体としての性能だけでなく、電池パックとの一体設計やシステム統合性能が求められる。また、バッテリー管理システム（BMS）との連携により、防爆バルブの作動前後の状態をモニタリング・ログ化する機能を持たせるなど、単なる機械部品から“スマートセーフティデバイス”としての役割も拡大している。このような流れの中で、材料技術・成形技術・気密接合技術など複数の専門分野の融合が求められており、開発スピードと品質保証体制の高度化が業界全体のテーマとなっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界エネルギー貯蔵および自動車用バウワーバッテリー用防爆バルブ市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/113724/explosion-isolation-valve-for-energy-storage-and-automotive-power-battery）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが15%で、2031年までにグローバルエネルギー貯蔵および自動車用バウワーバッテリー用防爆バルブ市場規模は2.8億米ドルに達すると予測されている。
図. エネルギー貯蔵および自動車用バウワーバッテリー用防爆バルブ世界総市場規模
図. 世界のエネルギー貯蔵および自動車用バウワーバッテリー用防爆バルブ市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、エネルギー貯蔵および自動車用バウワーバッテリー用防爆バルブの世界的な主要製造業者には、DONGGUAN PUW MATERIAL、Mann & Hummel、VOIR、Eaton、Milvent Technology、Donaldson、Freudenberg、Raval、tmax、GVSなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約81.0%の市場シェアを持っていた。
