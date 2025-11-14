世界初のメタバース・ホビー総合展示会『バーチャルホビーフェス2026』が2026年3月20日より開催決定！新たな出展企業およびイベント関連情報を公開！
ホビー総合誌『月刊ホビージャパン』を刊行する株式会社ホビージャパン（東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）と、メタバース/XR領域を手がける株式会社V（東京都品川区、代表取締役兼CEO：藤原光汰）は、ホビーの世界を丸ごとVRに再現した大型イベント「バーチャルホビーフェス2026（通称：バチャホビ）」を、2026年3月20日（金・祝）～2026年4月5日（日）にVRChat上で共同開催。このたび、新たな出展企業およびイベント関連商品情報を発表いたします。
17日間にわたるメタバース・ホビーの祭典が2026年3月20日（金・祝）より開幕
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334313&id=bodyimage1】
世界初のメタバース・ホビー総合展示会『バーチャルホビーフェス2026』が、2026年3月20日（金・祝）から4月5日（日）までの17日間、VRChat上で開催されます。
本イベントでは、プラモデルやフィギュア、エアガン／モデルガンなど、多彩なホビーが実物大から超巨大スケールで登場し、来場者は巨大なロボットや乗り物に囲まれた空間を自由に回遊できます。
さらに、各種ホビーを実際に手に取るような感覚で間近に眺め、その精巧なディテールや質感を新たな視点で体験できます。
また、VR空間での展示会のため、期間中は世界中どこからでも24時間アクセス可能です。
まるで自分自身がホビーになったような圧倒的スケールの没入体験を、ぜひこの機会にお楽しみください。
公式サイト（ https://vr-hobbyfes.jp/ ）や公式X（ https://x.com/VRhobbyfes ）では、出展企業や最新情報を順次発信してまいります。
メタバース・ホビーの祭典に新たな顔ぶれ！
8企業が『バーチャルホビーフェス2026』に参加決定
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334313&id=bodyimage2】
「マクロスモデラーズ」6社をはじめ、トミーテック、メガハウスなど計8社の参加が決定しました。
・「マクロスモデラーズ」参加企業一覧 （50音順）
青島文化教材社
ウェーブ
ハセガワ
BANDAI SPIRITS
フジミ模型
マックスファクトリー
今年10周年を迎えた、『共闘』を旗印に国内プラモデルメーカーが集結し立ち上がったアニメ「マクロス」シリーズのプラモデルブランド「マクロスモデラーズ」より、参加各社の製品をはじめ大型3Dモデルを展示予定。
・メガハウス
『番犬ガオガオ』をモチーフにしたVRChat向けワールドギミックと、あなたを見上げて見つめているような新感覚のフィギュアシリーズ『るかっぷ』を展示予定。
・トミーテック
手のひらサイズの兵器廠1/64スケールミリタリーモデル新ブランド「ARSENIA64（アーセニア・シックス・フォー）」および、1/12スケールミリタリーモデルキット「リトルアーモリー」を展示予定。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334313&id=bodyimage3】
イベント出展企業のホビーをモチーフにしたバーチャルホビー『ユビークルM1A2エイブラムス』を開発中！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334313&id=bodyimage4】
トミーテックより2026年2月発売予定の「ARSENIA64 M1A2エイブラムス」。こちらの製品をモチーフにしたバーチャルホビー『ユビークル M1A2エイブラムス』を開発中です。
17日間にわたるメタバース・ホビーの祭典が2026年3月20日（金・祝）より開幕
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334313&id=bodyimage1】
世界初のメタバース・ホビー総合展示会『バーチャルホビーフェス2026』が、2026年3月20日（金・祝）から4月5日（日）までの17日間、VRChat上で開催されます。
本イベントでは、プラモデルやフィギュア、エアガン／モデルガンなど、多彩なホビーが実物大から超巨大スケールで登場し、来場者は巨大なロボットや乗り物に囲まれた空間を自由に回遊できます。
さらに、各種ホビーを実際に手に取るような感覚で間近に眺め、その精巧なディテールや質感を新たな視点で体験できます。
また、VR空間での展示会のため、期間中は世界中どこからでも24時間アクセス可能です。
まるで自分自身がホビーになったような圧倒的スケールの没入体験を、ぜひこの機会にお楽しみください。
公式サイト（ https://vr-hobbyfes.jp/ ）や公式X（ https://x.com/VRhobbyfes ）では、出展企業や最新情報を順次発信してまいります。
メタバース・ホビーの祭典に新たな顔ぶれ！
8企業が『バーチャルホビーフェス2026』に参加決定
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334313&id=bodyimage2】
「マクロスモデラーズ」6社をはじめ、トミーテック、メガハウスなど計8社の参加が決定しました。
・「マクロスモデラーズ」参加企業一覧 （50音順）
青島文化教材社
ウェーブ
ハセガワ
BANDAI SPIRITS
フジミ模型
マックスファクトリー
今年10周年を迎えた、『共闘』を旗印に国内プラモデルメーカーが集結し立ち上がったアニメ「マクロス」シリーズのプラモデルブランド「マクロスモデラーズ」より、参加各社の製品をはじめ大型3Dモデルを展示予定。
・メガハウス
『番犬ガオガオ』をモチーフにしたVRChat向けワールドギミックと、あなたを見上げて見つめているような新感覚のフィギュアシリーズ『るかっぷ』を展示予定。
・トミーテック
手のひらサイズの兵器廠1/64スケールミリタリーモデル新ブランド「ARSENIA64（アーセニア・シックス・フォー）」および、1/12スケールミリタリーモデルキット「リトルアーモリー」を展示予定。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334313&id=bodyimage3】
イベント出展企業のホビーをモチーフにしたバーチャルホビー『ユビークルM1A2エイブラムス』を開発中！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334313&id=bodyimage4】
トミーテックより2026年2月発売予定の「ARSENIA64 M1A2エイブラムス」。こちらの製品をモチーフにしたバーチャルホビー『ユビークル M1A2エイブラムス』を開発中です。