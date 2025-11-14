LANZAJET、世界初の商業規模プラントでエタノール由来ジェット燃料の生産に成功--航空向け次世代燃料ソリューションを提供





LanzaJetのフリーダムパインズ・フューエルズは、ASTM規格適合のジェット燃料生産とプラントの全面稼働を達成。この画期的成果は、革新者、農家、燃料生産者、航空業界に希望の光をもたらす

シカゴおよびジョージア州ソパートン、2025年11月14日 /PRNewswire/ -- 次世代燃料技術企業であり燃料生産者であるLanzaJet, Inc.は、本日、米ジョージア州ソパートンにあるLanzaJet Freedom Pines Fuels施設において、燃料の全面生産・稼働を開始したことを発表した。これにより、エタノールを原料とした商業規模プラントでの世界初のジェット燃料生産、ならびに現行航空機に対応可能な非石油系再生可能燃料の世界初の実現が達成された。

この成果は、15年にわたる研究開発、協力、投資、スケールアップの集大成であり、エタノールを商業規模でジェット燃料に変換できることを示す、航空業界にとって画期的なブレークスルーとなる。バイオオイルのHEFA経路が利用可能かつ適格な原料の面で限界に近づくと予想される中、LanzaJetの独自技術であるアルコールからジェット燃料への変換（ATJ）技術は、世界中のほぼすべての地域で適用可能な次世代の持続可能航空燃料（SAF）技術の扉を開き、航空業界にとって喫緊のニーズに応えるものとなった。

「本日という日は、イノベーション、粘り強さ、創意工夫、そしてチームワークを結集し、大きな構想のもと新たな産業を育み、課題を克服し、世界的な成長を実現した結果を示す日です」と、LanzaJetの最高経営責任者（CEO）Jimmy Samartzis氏は述べた。「これはLanzaJetおよび当社の投資家にとって重要な節目であり、世界の航空業界にとっても大きな前進です。おそらく、未来への希望の灯となるでしょう。LanzaJetの歩みは、まさにインパクトの物語です。新しい産業を築き、価値を創造し、どのような障害があっても約束を果たしてきました。私たちは今、技術と運用ノウハウの両面で、この先の10年間にわたり世界の産業のあり方を形づくる、他に類を見ない立場にあります。」

商業化に近づいたこの10年間で最も有望な技術の一つであるLanzaJetのATJ技術は、世界中で広く入手可能なエタノール原料を活用し、さらに廃棄物やリサイクル炭素からの追加的なエタノール生産も可能にすることで、航空業界の脱炭素化を実現するスケーラブルなソリューションを提供する。この技術により、各国は新たな市場への参入を通じて農業分野を強化・拡大する機会を得るとともに、経済発展を促進し、自国のエネルギー安全保障を高めることができる。各国は、LanzaJetの画期的な技術を活用することで、自国の燃料供給網と国内生産を主体的に管理・運用できるようになった。

LanzaJet フリーダムパインズ・フューエルズは、将来のSAF生産の青写真として位置づけられ、同社のATJ技術を世界的に展開・商業化するための新たな道筋を切り開いている。LanzaJet は、トラブルシューティングに成功し、完全に統合された First-of-a-Kind (FOAK) プラントおよびテクノロジーソリューションを運用開始しました。LanzaJetのプラントには、FOAK技術として、テクニップ・エナジーズ社のエタノールからエチレンを生成するHummingbird®技術、および米国エネルギー省とランザテックが共同開発したオリゴマー化技術も導入されている。LanzaJetは、これらの技術および統合ソリューション全体に投資し、設計・建設・統合を行い、完全稼働化することで、世界初の商業規模燃料プラントとして効率的に運営できる体制を構築した。

LanzaJetのATJ技術は、農業残渣、エネルギー作物、都市ごみ、回収炭素など幅広い持続可能な原料に対応するよう設計されており、従来型ジェット燃料と比べてライフサイクル全体での温室効果ガス排出量を大幅に削減できる。Jet A-1燃料と混合されると、既存の航空機およびインフラに対応した、完全認証済みのソリューションとなる。LanzaJetは、この技術を米国、オーストラリア、日本、インド、イギリス、コロンビア、欧州連合、中東、カザフスタンを含む世界各地で展開している。

ジョージア州ソパートンのトロイトレン郡に位置し、サバンナから100マイル未満の距離にあるこの施設には、LanzaJetが3億ドル以上を投資して開発。建設期間中には300人以上を雇用し、稼働中も65以上の直接・間接雇用を創出している。

LanzaJetは、SAF業界における数々の「初」の歴史の集大成として位置づけられる。2012年にランザテックの一部として設立され、太平洋北西国立研究所（Pacific Northwest National Lab）との共同開発により、世界初のエタノールからSAFへの技術を実現したことにその起源がある。その初期の取り組みにより、ラボ規模、パイロット規模、デモ規模のプラント建設や、規格適合燃料の生産が可能となり、2016年にはASTMによるエタノールからSAFへの経路の承認を取得。また、この技術を用いた最初の商業フライトは、2018年にヴァージン・アトランティック、2019年に全日本空輸（ANA）で実施された。

LANZAJETについて

LanzaJetは、特許取得済みのエタノールベースのアルコールジェット（ATJ）技術を備えた、大手の代替燃料技術プロバイダーです。LanzaJetは、持続可能な航空燃料 (SAF) やその他の代替燃料の生産と導入を加速することで、経済発展、エネルギー安全保障、脱炭素化、国家安全保障に影響を与えています。LanzaJetは、Airbus、All Nippon Airways、Breakthrough Energy、British Airways、Groupe ADP、LanzaTech、Microsoft's Climate Innovation Fund、Mitsui & Co.、MUFG、Shell、Southwest Airlines、U.S. Department of Energy、UK Department for Transport などの投資家・資金提供者から支援を受けている。LanzaJetは、その影響力が評価され、TIME、Fortune、MIT、Reuters、S&P Global など多くのメディアや機関に取り上げられている。詳細については、https://www.lanzajet.com/をご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

