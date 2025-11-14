ゴマブックスで配信中の『銀河戦国群雄伝ライ』が総ダウンロード数で162万ダウンロードを突破！
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：赤井仁）は、現在同社で配信中の『銀河戦国群雄伝ライ』が総ダウンロード数で162万ダウンロードを突破！（2025年11月14日12時時点）したことを発表いたします。これを記念して『銀河戦国群雄伝ライ』は2025円11月14日から11月30日（23時59分）までキャンペーン価格で販売中です。
【キャンペーン詳細】
タイトル：『銀河戦国群雄伝ライ』
期間：11月14日（金）～11月30日（日）
価格：1～4巻無料、5～27巻33円（税込）
商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B07DP8Q78P
【作品紹介】
タイトル：『銀河戦国群雄伝ライ』
著者：真鍋 譲治
〈内容〉
全銀河を統一していた帝国が崩壊！その後、群雄割拠の時代を経て北天を制したのが元帝国左将軍の比紀弾正である。比紀弾正は自身の最も信頼する側近の四天王とともに五丈国を建国。さらには南天の制圧を掲げ、銀河統一へ向けて動き始める。そんな折、四天王の一人である狼刃は、その軍団の中で一兵卒であった竜我雷（りゅうがらい）に関心を示す。竜我雷の度胸と悪運の強さに注目し、一躍師団長に抜擢したのだった。この戦国時代の中で竜我雷は仲間に巡り合い、ライバルたちとの戦いで成長しながら全銀河を統一していく。
真鍋譲治が描く、銀河を舞台にした壮大なサクセスストーリー！
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
Twitter：@gomabooks
facebookページ：http://bit.ly/2zvgZ6C
事業内容：
出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
