株式会社京阪流通システムズ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：松下靖）では、若手社員を中心に構成するおまつり委員会として、クリスマス スペシャル企画「サンタがおうちにやってくる!?（以下、本企画）」を2025年も実施いたします。 本企画は、京阪沿線のショッピングモールのお客さまよりご応募いただいた方の中から抽選で当選者を決定し、おまつり委員会スタッフがサンタクロースに扮してサプライズで訪問するというスペシャル企画。これまで過去7回実施して好評を博してきたおまつり委員会の看板企画を本年も実施することで、お子さまのクリスマスの忘れられない思い出作りをお手伝いし、お客さまへ夢をお届けします。 なお、この取り組みは、京阪グループが推進する“SDGsを実現するライフスタイル”を企画・提案する「BIOSTYLE PROJECT」の一環であり、「GOOD for Locals」をテーマによりよい地域にしていくためのアクションのひとつと位置づけています。今後もおまつり委員会は、サステナブルな社会を目指しながら「リアルにしかできないこと」を追求し、イベントを企画・実施してまいります。

―イベント概要―

【タイトル】おまつり委員会presents クリスマス スペシャル企画 「サンタがおうちにやってくる!?」【内容】おまつり委員会がサンタクロースに扮してお子さまにプレゼントをお届けします！専用フォームからご応募いただいた方の中から抽選で当選者を決定。当選者と事前にサンタクロースの訪問日時、訪問場所、サンタクロースからお子さまへ伝えてほしいメッセージやプレゼントの渡し方など細かくご相談させていただきながら、「家族とのクリスマスの一生の思い出」を共に創出いたします。詳細は後日SNS等で発信予定です。【ご訪問までのスケジュール】・応募期間：2025年11月17日(月)～11月30日(日)・当選通知：2025年12月中旬までにメールにてご連絡いたします。 ※当選者の発表は、メールでのご連絡をもって代えさせていただきます。 ※当選結果についてはいかなるご質問にもお答えできかねます。・お届け日：2025年12月21日(日)・25日(木)のいずれか ※プレゼントは応募者さまにご用意いただき、 当日のご訪問時におまつり委員会がお預かりいたします。【応募方法】京阪シティモール・京阪モール・枚方モール・KUZUHA MALLに掲出する館内ポスターやSNSなどから2次元コードを読み取り、専用の応募フォームにアクセスの上、必要事項を入力して送信。（応募フォームは11月17日(月)よりアクセスいただけます。）【対象】サンタクロースの存在を信じている未就学児※記載の内容は11月14日(金)時点のものです。※イベントの詳細は11月17日(月)に発信予定の京阪シティモール・京阪モール・枚方モール・KUZUHA MALLのホームページまたは館内ポスターやサイネージ、SNS、おまつり委員会公式Instagram（@omatsuri_iinkai）などをご確認ください。※イベントは都合により予告なく内容が変更・中止となる場合がございます。

●おまつり委員会とは

株式会社京阪流通システムズの若手社員を中心に構成する団体で、サステナブルな社会を目指しながら「リアルにしかできないこと」を追求し、イベントを企画・実施しています。

おまつり委員会公式Instagram（＠omatsuri_iinkai）にて活動報告やイベント情報を発信中です。

SDGsを実現するライフスタイルを提案する 京阪グループの「BIOSTYLE PROJECT」について

健康的で美しく、クオリティの高い生活を実現しながら、SDGsの達成にも貢献していく。京阪グループでは、そんな循環型社会に寄与するライフスタイルを「BIOSTYLE(ビオスタイル)」として展開し、お客さまにご提案しています。規制や我慢だけから生まれる活動ではなく、”人にも地球にもいいものごとを、毎日の生活の中に、楽しく、無理なく、取り入れていくことができる明るい循環型社会の実現”に貢献するため、京阪グループにできうる様々な活動を推進していきます。▶ 本取り組みは、BIOSTYLEの概念を事業化する取り組みとしてBIOSTYLE事業認証を受けています。▶ 「BIOSTYLE PROJECT」について詳しくはこちら https://www.keihan.co.jp/corporate/sustainability/biostyle/

■会社概要商号：株式会社京阪流通システムズ代表者：代表取締役社長 松下 靖本社：〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町1-1 KEIHAN CITY MALL 3F TEL：06-6944-3087 FAX：06-6944-3047設立：平成14年8月8日事業内容：ショッピングセンター等の商業施設の経営、プロパティマネジメント事業資本金：100百万円URL：https://www.mall-keihan.co.jp/■各店舗情報京阪シティモール／TEL：06-6944-5088(代表) 〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町1-1アクセス：京阪電車・Osaka Metro 谷町線「天満橋」駅・大阪シティバス「天満橋」下車すぐ 駐車場 約500台／提携駐車場含（有料、お買い物での優待あり）営業面積：約32,000㎡ 店舗数：約100店舗URL：https://www.citymall.jp京阪モール／TEL：06-6353-2525 (代表) 〒534-0024 大阪市都島区東野田町2-1-38アクセス：京阪電車・JR・Osaka Metro 長堀鶴見緑地線「京橋」駅下車すぐ 駐車場 約200台（有料、お買い物での優待あり）営業面積：約28,300㎡（京阪百貨店、Kぶらっと、KiKi京橋含む） 店舗数：約170店舗URL：https://keihan-mall.jp枚方モール／TEL：0570-025-678（代表）〒573-0032 大阪府枚方市岡東町19-1アクセス：京阪電車「枚方市」駅下車すぐ 駐車場 約400台（有料／お買い物での優待あり）営業面積：約33,800㎡ 店舗数：約80店舗U R L：https://www.hirakata-mall.jp/KUZUHA MALL／TEL：072-866-3300 (代表) 〒573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町15-1アクセス：京阪電車「樟葉」駅下車すぐ 駐車場 約3,000台（有料、お買い物での優待あり）営業面積：約72,000㎡ 店舗数：約230店舗URL：https://kuzuha-mall.com

