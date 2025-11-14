11·î30Æü¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥ßー¥É¤ÎÆü¡×¡¡¿·ºî¡ØThe MEAD ¤µ¤¯¤é¡Ù¤ÎÆþ¤Ã¤¿¹ÈÇò¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¿·È¯Çä ¥ßー¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ
µþÅÔ¤ÎËªÌªÀìÌçÅ¹¥ßー¥ë¥ß¥£¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¶â»Ô¾¦Å¹¡¿µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡Ë¤Ï¡¢11·î30Æü¤Î¡Ö¤¤¤¤¥ßー¥É¤ÎÆü¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËªÌª¤ÇÂ¤¤Ã¤¿¤ª¼ò¡È¥ßー¥É¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥ßー¥ë¥ß¥£³ÆÅ¹¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¡ØThe MEAD¡Ê¥¶¡¦¥ßー¥É¡Ë¡Ù¥·¥êー¥º¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ä¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤¿¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤¤¤¥ßー¥É¤ÎÆü¡Ê11/30¡Ë¡×¤Ë¤Ï¿·½Õ¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡¢¿·ºî¡ÖThe MEAD ¤µ¤¯¤é¡Ê¥¶¡¦¥ßー¥É ¥µ¥¯¥é¡Ë¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¡ÖµþÅÔËªÌª¼ò¾úÂ¤½ê The MEAD ¹ÈÇò¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¡ÊThe MEAD & The MEAD ¤µ¤¯¤é¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûËªÌª¼ò¡Ê¥ßー¥É¡Ë¤È¤Ï¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Ë¹ÚÊì¤È¿å¤ò²Ã¤¨¡¢È¯¹Ú¤µ¤»¤¿¾úÂ¤¼ò¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â°¦¹¥¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤é¤·¤¤´Å¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¤Ï5～16¡ó¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¡£¿©Á°¤ä¿©¸å¤Ë°û¤ß¤¿¤¤Ç»¸ü¤Ê¶Ë´Å¸ý¤Î¤â¤Î¤«¤é¡¢¿©»ö¤È¤â¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤¹¤Ã¤¤ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¼ïÎà¤ä¿å¡¢½ÏÀ®´ü´Ö¤ä¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤¤¤¬°Û¤Ê¤ë¡¢ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É±ü¤Î¿¼¤¤¤ª¼ò¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¤¥ßー¥É¤ÎÆü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó2025¡×
´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸URL¡§https://miel-mie.com/c/mead/goodmeadday2025
¡üÈÎÇä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
´ü´ÖÃæ¡¢¡ÖThe MEAD¡Ê500ml¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¡¢¸¶ÎÁËªÌª(8g¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×)¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªËªÌª¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ª¼ò¡Ö¥ßー¥É¡×¤Î¹á¤ê¤äÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÈËªÌª¤½¤Î¤â¤Î¡É¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§ ¥ßー¥ë¥ß¥£³ÆÅ¹¡¢¥ßー¥ë¥ß¥£¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×
¡üSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¿·È¯Çä¤Î¡ØµþÅÔËªÌª¼ò¾úÂ¤½ê The MEAD ¹ÈÇò¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¡Ê250ml¡ß2¡Ë¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡È¤¤¤¤¥ßー¥É¡É¤ò°Ï¤à¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Åß¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³«»Ï»þ´Ö¡§11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë20»þ»²²ÃÊýË¡¡§①¥ßー¥ë¥ß¥£X¡ÊµìTwitter¡Ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー②¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È③¡Ö#¤¤¤¤¥ßー¥É¤ÎÆü2025¡×¡Ö#¥ßー¥ë¥ß¥£¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ¢¨ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï12·î½é½Ü¡¢¥ßー¥ë¥ß¥£X¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤êDM¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¾¦ÉÊ¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§µþÅÔËªÌª¼ò¾úÂ¤½ê The MEAD ¹ÈÇò¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¡ÊThe MEAD & The MEAD ¤µ¤¯¤é¡ËÆâÍÆÎÌ¡§³Æ250ml¡¡²Á³Ê¡§4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¾ÜºÙ¡§µþÅÔËªÌª¼ò¾úÂ¤½ê¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥ßー¥É¡ÖThe MEAD¡Ê¥¶¡¦¥ßー¥É¡Ë¡×¤È¡¢¤µ¤¯¤éËªÌª¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ë¿·ºî¡ÖThe MEAD ¤µ¤¯¤é¡Ê¥¶¡¦¥ßー¥É ¥µ¥¯¥é¡Ë¡×¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¹ÈÇò¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¡£¿·½Õ¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡ÚÈÎÇä¾ì½ê¡Û¡¡¡¦¥ßー¥ë¥ß¥£¡¡»°¾òËÜÅ¹ ¢©604-8083¡¡µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è»°¾òÄÌÉÙ¾®Ï©À¾ÆþÃæÇ·Ä®21¡¦¥ßー¥ë¥ß¥£¡¡µþÅÔ髙Åç²°Å¹ ¢©600-8520¡¡µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌ²Ï¸¶Ä®À¾Æþ¿¿Ä®52ÈÖÃÏµþÅÔ¹âÅç²°B1F¡¦¥ßー¥ë¥ß¥£¡¡ºåµÞ¤¦¤á¤ÀÅ¹ ¢©530-8350¡¡Âçºå»ÔËÌ¶è³ÑÅÄÄ®8ÈÖ7¹æ ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹B2F¡¦¥ßー¥ë¥ß¥£¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥× https://miel-mie.com/
¾¦ÉÊÌ¾¡§The MEAD ¤µ¤¯¤é¡Ê¥¶¡¦¥ßー¥É ¥µ¥¯¥é¡ËÆâÍÆÎÌ¡§250ml²Á³Ê¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÈÎÇäÍ½ÄêÆü¡§2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë°Ê¹ß»ÈÍÑËªÌª¡§¹ñ»º¤µ¤¯¤éËªÌª»ÈÍÑ¹ÚÊì¡§¥ï¥¤¥ó¹ÚÊì¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¡§7¡ó¾ÜºÙ¡§µþÅÔËªÌª¼ò¾úÂ¤½ê¤ÎThe MEAD¥·¥êー¥ºÂè7ÃÆ¡£¹ñ»º¤µ¤¯¤éËªÌª¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¹á¤ê¤È´Å¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¤¿¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¸ý¤¢¤¿¤ê¤Î¥ßー¥É¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ßÊý¡§Îä¤ä¤·¤Æ¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¡£¥È¥Ë¥Ã¥¯³ä¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥ßー¥ë¥ß¥£Amazon¥¹¥È¥¢¾úÂ¤Ã´Åö¡¦¥¸¥ã¥Ã¥ー¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¥¢¥í¥Þ¤ËÀÄ¤¤»³Ü¥¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¡¢¥·¥½¤Î²Ö¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê´ÅÌ£¤È¤¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»ÀÌ£¤Ï¥ì¥â¥Íー¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¸åÌ£¤ò»×¤ï¤»¤ë¡£¥¢¥Õ¥¿ー¤Ë¤¤ì¤¤¤ÊÍ¾±¤¤È°ú¤¯¡£
¡»µþÅÔËªÌª¼ò¾úÂ¤½ê¤Î¥ßー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ßー¥É¤ò¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡¢µþÅÔ¡¦´ÝÂÀÄ®¤Ë¤¢¤ëÃÛÌó100Ç¯¤ÎµþÄ®²È¤ò²þÁõ¤·¥ßー¥ÉÀìÌç¤Î¾úÂ¤½ê¡ÖµþÅÔËªÌª¼ò¾úÂ¤½ê¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢ËªÌª¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤â¤¢¤ë¶â»Ô¾¦Å¹»°ÂåÌÜ¡¦¥Ï¥Ëー¥Ï¥ó¥¿ー»ÔÀîÂó»°Ïº¤¬¸·Áª¤·¤¿¹ñ»ºÉ´²ÖÌª¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤ÆÌÜÉ¸³Û¤Î1051¡ó¤òÃ£À®¤·¤¿½é¾úÂ¤¼ò¡ØThe MEAD¡ÈFirst¡É (¥¶¡¦¥ßー¥É¡¡¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Ë¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£Â¿¤¯¤Î»Ù±ç¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥í¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡ØThe MEAD¡Ù¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£ËªÌª¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ä¤·¡¢¤³¤ì¤¬¡ÖËªÌª¼ò¤À¡×¤È¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¡ÖËªÌª¼ò¡×¤òÌÜ»Ø¤·Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ö¥»¥ß¥Êー¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤«¤é¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kyoto-mead.jp/
¡»¥Ï¥Ëー¥Ï¥ó¥¿ー»ÔÀîÂó»°Ïº
¶â»Ô¾¦Å¹¤Î»°ÂåÌÜ¤Ç¡¢ËªÌª¤Î»ÅÆþ¤ì¤ò¼ÒÄ¹¤Î»ÔÀîÂó»°Ïº¤¬¼«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÃæ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÍÜËª²È¤òË¬¤Í¡¢ËªÌª¤ò»ÅÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ï¥Ëー¥Ï¥ó¥¿ー¤Î»ÔÀîÂó»°Ïº¡£Ç¯´Ö¤Ë¿©¤Ù¤ëËªÌª¤Ï300¼ïÎà°Ê¾å¡¢Ç¯´Ö¤Î°ÜÆ°µ÷Î¥¤ÏÃÏµå1.3¼þÊ¬¤ËÅö¤¿¤ëÌó52000¥¥í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£ÍÜËª²È¤òÄ¾ÀÜË¬¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËªÌª¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¡¢¼«¤é¤ÎÌÜ¤ÈÀå¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ»ÅÆþ¤ì¤¿¡Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ç¹âÉÊ¼Á¤ÊËªÌª¡×¤À¤±¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¶â»Ô¾¦Å¹¡¡»ñËÜ¶â1000Ëü±ß1930Ç¯ÁÏ¶È¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÍÜËª²È¤«¤éËªÌª¤òÄ¾ÀÜ»ÅÆþ¤ì¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¡¢À½Â¤¤ò¹Ô¤¦¡£¡ÖËªÌªÀìÌçÅ¹¥ßー¥ë¥ß¥£¡×¤Î±¿±Ä¤Î¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¡¢É´²ßÅ¹¤ËËªÌªÀ½ÉÊ¤ò²·Çä¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËªÌª¼ò¤Ï10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÀè¶î¤±¤ÆÍ¢Æþ¤·¡¢¼è°·¤¤¹ñ¡¢¼ïÎà¤Ï¹ñÆâ¿ï°ì¡£2025Ç¯6·î¤ÇÁÏ¶È95¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡ÚÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¡ÛËªÌªÀìÌçÅ¹¥ßー¥ë¥ß¥£3Å¹ÊÞ¡Ê»°¾òËÜÅ¹¡¢µþÅÔ髙Åç²°Å¹¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀÅ¹¡ËµþÅÔËªÌª¼ò¾úÂ¤½ê¡¡2024Ç¯3·î¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó
