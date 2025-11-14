株式会社ロッピングライフ（本社：東京都港区）は、累計販売30万枚を突破した日本製寝具ブランド『雲のやすらぎプレミアム』は、【2025年11月14日（金）12時】より 「冬のボーナスキャンペーン」 を開催します。 最大50％OFF の特別価格で、 マットレスや羽毛布団などの特別寝具セットをお届け。 一年の疲れをゆっくりと癒し、冬を快適に過ごす上質な眠りの時間を提案します。

■キャンペーン概要

・実施期間：2025年11月14日（金）12:00 ～ 12月19日（金）12:00・販売サイト：https://ichiban-boshi.com/lp?u=kumo_sale_2511・キャンペーン内容【最大50％OFF】冬のボーナスプレミアム8点寝具セット内容：マットレス／枕／枕カバー/シーツ／羽毛布団／入浴剤／除湿シート/GABAサプリ【最大35％OFF】冬のボーナス快眠6点寝具セット内容：マットレス／枕／枕カバー/シーツ／羽毛布団／入浴剤【5％OFF】リフレッシュセット内容：マットレス／枕/入浴剤＊すべて送料無料（※一部地域を除く）でお届けします。

■雲のやすらぎプレミアムシリーズとは

「雲のやすらぎプレミアム」は、「眠りの悩みをわたしフィットで解決する」というブランドコンセプトのもと、腰に優しい構造・設計・製造のすべてにこだわった日本製寝具ブランドです。体を点で支える凹凸高反発ウレタンや低反発ウレタンを取り入れたマットレスなどの多層構造のマットレスを展開。 国内工場で生産され、職人による丁寧な仕上げが特長です。シリーズ累計販売30万枚を超える実績を持ち 、「眠りの質を高めたい」という声に応えるラインナップを展開しています。

■冬の夜に寄り添う、3つのセット提案

寒さが深まるこれからの季節に合わせ、暮らしに寄り添う3タイプのセットをご用意しました。【7点セット】：眠りをトータルで整えたい方へ。マットレスから布団、サプリメントまで眠るまでに必要なものを一式で。【5点セット】：寝具をまとめて買い替えたい方におすすめの人気構成。【リフレッシュセット】：気軽に寝心地をアップデートしたい方へ。 ご自身へのご褒美はもちろん、大切な方へのギフトにも最適です。

■会社概要

会社名：株式会社ロッピングライフ所在地：〒106-0031 東京都港区西麻布1-2-9 EXタワー5階代表者：代表取締役社長 中村 雪浩事業内容：・テレビ、カタログ、インターネット等による通信販売事業・テレビ通販番組の企画及び制作・テレビ朝日の番組関連グッズの販売・商品の企画開発公式サイト：https://ichiban-boshi.com