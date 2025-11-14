叡山電鉄株式会社（本社：京都市左京区、社長：豊田秀明）では、２０２５年１１月２４日（月・休）まで、鞍馬線市原駅～二ノ瀬駅間にある「もみじのトンネル」での徐行運転および日没から２１時頃までの「もみじのトンネルライトアップ」を実施しております。紅葉の色づきの状況を判断した結果、期間終了後も紅葉をお楽しみいただけることが予想されるため、「もみじのトンネル」での徐行運転を１１月３０日（日）まで延長します。また、日没後のライトアップ時間帯には、列車内の灯りを消し、幻想的に照らし出された紅葉の風景をご覧いただけます。昼と夜、それぞれ異なる趣の紅葉をぜひご堪能ください。さらに、通常のライトアップ終了後に少人数で「もみじのトンネル」のライトアップをご覧いただける「紅葉ライトアップ特別列車」につきましても、開催期間を１１月３０日（日）まで延長します。多くのお客さまからご好評をいただいている特別列車で、秋の夜の幻想的な紅葉をゆったりとお楽しみください。

※紅葉の見頃や色づきの状況は天候等により変化するため、紅葉の状態を保証するものではありません。

「もみじのトンネル」徐行運転の延長について

１．延長期間 ２０２５年１１月２５日（火）～１１月３０日（日）の毎日２．徐行運転を実施する列車【紅葉平日ダイヤ】１１月２５日（火）～１１月２８日（金）出町柳駅 ９：００発～２０：４３発の鞍 馬 駅ゆき鞍 馬 駅 ９：３４発～２１：０２発の出町柳駅ゆき【紅葉休日ダイヤ】１１月２９日（土）、３０日（日）出町柳駅 ９：００発～２０：４４発の鞍 馬 駅ゆき鞍 馬 駅 ９：３６発～２１：０３発の出町柳駅ゆき

「もみじのトンネルライトアップ」延長について

１．延長期間 ２０２５年１１月２５日（火）～１１月３０日（日）の毎日２．内 容鞍馬線市原駅～二ノ瀬駅間の「もみじのトンネル」区間（約２５０ｍ）をライトアップし、同区間を通過する列車は車内の明かりを消してゆっくりと走ります。併せて、二ノ瀬駅、貴船口駅でもライトアップを実施します。３．対象列車【紅葉平日ダイヤ】１１月２５日（火）～１１月２８日（金）

※ライトアップ実施列車のみ記載しています。※■は展望列車「きらら」で運転する列車です。ただし、車両点検等の都合により予告なく運転時刻を変更する場合があります。４．そ の 他・紅葉の状況は日々変わります。延長期間最終日まで紅葉の見頃が続いていることを保証するものではございませんので、お出かけの際は叡山電車ホームページまたは公式Ⅹアカウント（＠eizandensha）で事前に情報をご確認ください。

「紅葉ライトアップ特別列車」の開催日程追加について

１．開催日 ２０２５年１１月２５日（火）～３０日（日）※雨天決行、荒天の場合中止２．集合場所 出町柳駅改札口前３．集合時刻 ２１時００分４．コース 出町柳駅＝＝約３０分＝＝「もみじのトンネル」約３分停車（停まった列車から車窓を鑑賞）＝＝鞍馬駅（折り返し）＝＝二ノ瀬駅約５分停車（駅のもみじ鑑賞）＝＝約２５分＝＝出町柳駅５．解散時刻 ２２時４０分頃６．参 加 費 ２０２５年１１月２５日（火）～３０日（日） ▶展望列車「きらら」（９００系）：指定席 ・外向き座席 大人５，５００円（税込） ・その他座席 大人４，５００円（税込）❖その他座席の２人掛け・４人掛けは、２席１セット・４席１セットで販売します。定員未満でもご利用いただけますが、それぞれ２名様・４名様分の料金が必要です。❖座席の種類はお選びいただけますが、席番号の指定はできません。※いずれも小児料金の設定はありません。７．募集人員 各日５５名８．申込方法 セブンチケット（ＵＲＬ：https://7ticket.jp/s/113546）にて受付いたします。９．申込期間 ２０２５年１１月１８日（火）１０時００分～各開催日の当日２０時００分※定員に達した時点で、受付を終了いたします。10．そ の 他・展望列車「きらら」の座席は固定となっており、進行方向に転換できるタイプの座席ではございません。外向き座席以外、往路または復路のいずれかが進行方向と逆向きになります。・紅葉の状況は日々変わります。特別列車運行日に紅葉の見頃であることを保証するものではございませんので、あらかじめご了承のうえお申し込みください。・自然災害や車両の故障、その他不測の事態が発生したときは、やむを得ず中止させていただく場合がございます。この場合も、参加のための交通費や宿泊費等については当社では負担いたしかねます。あらかじめご了承ください。

車両のご紹介

展望列車「きらら」（９００系）外観

展望列車「きらら」（９００系）車内

