四国経済産業局では、四国地域の地域団体商標制度および登録産品の認知度向上、新規出願促進、新たな販路開拓を目的とした物産展を広島駅イベントスペースにて開催します。





イベントポスター





「地域団体商標登録産品」等の四国のとっておきが大集合！

四国の自然・文化・歴史で育まれた地域ブランドの品々をこの機会にぜひお試しください。









■「地域団体商標」とは？

【地域ブランドを守り、育む「地域団体商標制度」】

「地域団体商標制度」は、地域の商品やサービスを「地域ブランド」として守るための制度。

地元の特産品や工芸品など、地域の文化を大切にしながらその土地ならではの魅力がぎゅっと詰まった商品やサービスがたくさん登録されています。四国で受け継がれてきた伝統や職人の技が光る地域ブランドの産品を、ぜひこの機会にお楽しみください！





ロゴ





特許庁ホームページ：

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/t_dantai_syouhyo.html









■出展産品

今治タオル(愛媛県)【5秒が証明する、今治タオルの品質。】

＜実演あり＞

今治タオルは、水に浮かべて5秒以内に沈み始める吸水性をブランド認定の条件としています。選び抜かれた上質な綿と丁寧な製造工程により、使い始めから柔らかく、素早く水を吸い取る心地よさが魅力。毎日の暮らしに、確かな品質と長く続くふんわり感をお届けします。





今治タオル

今治タオル 実演あり





丸亀うちわ(香川県)【400年続く歴史と文化】

＜実演あり＞

1本の竹から作られる丸亀うちわの竹骨。硬い竹がしなりのある穂に生まれ変わる職人の技を間近に見て、手に取ってください。





丸亀うちわ

丸亀うちわ 実演あり





半田そうめん(徳島県)【江戸時代から続く日本一の太さ】

＜試食販売あり＞

つるつるもちもち食感、小麦の旨味が特長です。どんな料理にも相性が良く煮麺はもちろんすき焼きなどの鍋の〆に、むしろ冬こそ召し上がっていただきたい万能麺です。試食販売もしております。是非お気軽にお立ち寄りください。





半田そうめん

半田そうめん 試食販売あり





庵治石(香川県)【香川の自然が生み出した銘石】

近年は、石を身近に感じていただける商品開発にも力を入れている銘石「庵治石」とその産地に育つ技術を、ぜひご覧ください。





庵治石

庵治石





砥部焼(愛媛県)【国の伝統的工芸品】

砥部焼は磁器として250年の歴史があります。白磁に呉須の藍色の絵付けが特長で、一つ一つ手作りで作られています。やや厚手でぽってりしており、丈夫で素朴な温かみを感じる焼き物です。

※国の伝統的工芸品として認定されており、地域団体商標取得を目指しています。





砥部焼

砥部焼





■イベント概要

名称 ：四国地域ブランド構築・定着支援事業

「四国の風土を味わう！とっておきの物産展」

イベント期間：2025年11月29日(土) 10:00～16:00

開催場所 ：エキキタプラザ(広島駅北口1Fイベントスペース)

主催 ：経済産業省四国経済産業局