グローバル盗難防止スクリーン市場シェア：主要企業、売上動向、競争戦略2025
2025年11月14日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「盗難防止スクリーン―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査資料を公開しました。本レポートは、盗難防止スクリーン市場の市場規模、成長動向、競争環境、地域別分析、主要企業のランキングを詳細に分析し、市場の全体像を明確にします。特に、主要企業の市場シェアや競争戦略に焦点を当て、売上高、価格動向、需要予測などの詳細データを通じて、業界の現状と将来の展望を示します。2025年から2031年までの市場成長を詳細に予測し、企業の競争力強化と市場戦略の最適化に役立つ実践的な知見を提供しています。また、定量・定性両面の分析を通じて、戦略的な意思決定を強力にサポートし、業界関係者が市場の変化を正確に把握し、持続可能な成長を実現することを可能にします。
盗難防止スクリーン市場規模の見通し
2031年には、盗難防止スクリーンの世界市場規模が198百万米ドルに達すると予測されており、今後数年間で着実な成長が見込まれています。2024年の市場規模は172百万米ドルと推定され、2025年には175百万米ドルに拡大すると予想されています。さらに、2025年から2031年にかけて、市場は年平均成長率（CAGR）2.1%で成長し、技術革新、需要の増加、業界の投資拡大がこの成長を支える主要な要因となると考えられています。
盗難防止スクリーンは、スマートフォン、タブレット、パソコンなど電子機器や店舗陳列品を不正持ち出しから保護する安全装置である。スクリーン自体は透明性や操作性を維持しつつ、ケーブルロック、アラーム機能、磁気または機械的固定構造を備える場合が多い。公共施設、店舗、展示会場などでの使用が想定され、設置の容易さ、耐久性、デバイスへの損傷防止、安全規格適合が評価基準となる。センサー検知と警報連動により迅速な対応が可能で、盗難抑止効果と監視補助機能を同時に提供する。可搬性や設置環境に応じた調整可能設計も特徴で、セキュリティ向上と安心運用を支援する製品である。
盗難防止スクリーン市場の主要セグメント分析
本レポートでは、盗難防止スクリーン市場を以下の主要カテゴリーに分類し、それぞれの市場動向、成長要因、競争環境について詳しく分析しています。
1.製品タイプ別市場分析：Stainless Steel Anti-theft Screen、 Aluminum Alloy Anti-theft Screen、 Fiberglass Cloth Screen、 Other
盗難防止スクリーン市場における各製品タイプの市場規模、売上高、販売量の推移を分析し、競争環境や成長の可能性を評価します。また、価格変動や技術革新の影響を考察し、市場の発展トレンドを明確にします。
2.用途別市場分析：Home、 Office Building、 Factory、 Other
各用途における盗難防止スクリーンの需要動向を詳しく調査し、業界ごとの市場規模、売上高、成長率を比較します。特に、用途ごとの市場拡大の可能性や主要な消費者層の変化に焦点を当て、戦略的な意思決定に活用できる情報を提供します。
3.主要企業と競争分析：Boegger、 Okorder、 WuZhou KingDa Group、 Xingying Environmental Protection Energy Technology、 Metro、 Wuqiang County Huili Fiberglass、 California Security Screens、 Boss Security Screens、 ANPING WENTAI Wire Mesh Product、 Shade&Shutte、 HIGHTOP、 Campbell、 AH Screens、 Wizard、 Walcoom、 Insect Defenc、 Kane Innovations、 Bulldog、 Guangdong Juyuan Screen Window、 Milux
