子供用音楽玩具市場の企業競争力、価格変動、需要予測レポート2025～2031
2025年11月14日に、QYResearch株式会社は「子供用音楽玩具―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、子供用音楽玩具の世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、子供用音楽玩具の市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．子供用音楽玩具市場概況
2024年における子供用音楽玩具の世界市場規模は、218百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）4.1%で成長し、2031年までに288百万米ドルに達すると予測されている。
子供用音楽玩具は、幼児・児童向けに音楽体験と遊びを融合させた教育玩具であり、音感やリズム感の発達、手指運動能力の向上、創造力育成を目的として設計される。ピアノ、ドラム、ギター、電子楽器などの形態があり、音量調整、ライト演出、簡単操作ボタンなど安全性と楽しさを両立させた設計が特徴である。耐衝撃性、非毒性素材使用、角の丸み加工など、幼児安全基準適合が必須である。多様な音色・リズムパターンを提供し、親子での共同遊びや初歩的な音楽教育への応用も可能。教育的価値と遊びの楽しさを兼ね備え、成長過程での知育・情操教育に寄与する玩具として普及している。
２．子供用音楽玩具の市場区分
子供用音楽玩具の世界の主要企業：Mattel、 Hasbro、 Leapfrog、 Spin Master、 MindWare、 Safari、 Melissa & Doug、 Ravensburger、 Boxiki、 Maisonette、 Vtec、 Think Gizmos、 Kids 2、 Melissa&Doug、 Hape、 WolVolk、 Tiny Tones、 Hip Kids、 Kidly、 GreenTones、 My Happy Helpers、 Brainsmith、 Charles R. Walter、 FisherPrice、 Guangdong Bainshi Technology、 Aofei Entertainment、 Aoguang Animation、 Chicco、 Sylvanian Families
上記の企業情報には、子供用音楽玩具の販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
子供用音楽玩具市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Percussion Music Toys、 Keyboard Music Toys、 Wind Music Toys、 Plucked Musical Toys、 Other
用途別：Household、 Commercial
また、地域別に子供用音楽玩具市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1169683/kids--musical-toys
【総目録】
第1章：子供用音楽玩具の製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
